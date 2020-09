Messenger estrena una función que permite ver vídeos de Facebook Watch con amigos a través de video llamadas

Esta semana de despliega de forma global una nueva funcionalidad de Facebook Messenger, Watch Together. Esta característica que llega a través de Messenger y Salas de Messenger para iOS y Android tiene por objetivo permitir el disfrute compartido de vídeos de Facebook Watch con amigos y familiares.

En la aplicación de mensajería instantánea directamente vinculada a Facebook se realizan cada día más de 150 millones de llamadas de vídeo y se envían 200 millones de vídeos. Unos números que justifican, para la compañía, el alumbramiento de esta función para que las reuniones virtuales con otras personas se asemejen un poco más a las reales ofreciendo la posibilidad de ver material audiovisual conjuntamente.





Hemos creado Watch Together para que las reuniones con amigos y seres queridos se parezcan todo posible a la experiencia en persona»

El visionado conjunto, una tendencia en auge

«Hemos creado Watch Together para que las reuniones con amigos y seres queridos se parezcan todo posible a la experiencia en persona. Ya sea viendo un video viral, una película, un evento deportivo destacado, un tutorial de maquillaje o un contenido original de Facebook Watch, esta función te permite ver las reacciones de tus amigos al mismo tiempo».

Una funcionalidad básica, la que ofrece Watch Together, que no será la única porque desde Menlo Park prometen más opciones en el futuro. De hecho, desde Facebook no solo piensan que esta característica pueda servir para lo dicho, sino también como herramienta de promoción para creadores de contenido.

Podremos ver vídeos con hasta ocho personas en una videollamada de Messenger y hasta 50 personas en las sala

Ponen como ejemplo a la entrenadora personal Melissa Alcantara, con la que se han asociado, y que ha creado una serie de vídeos de fitness que permiten a los usuarios «hacer ejercicio virtualmente con sus amigos y motivarse mutuamente para alcanzar sus objetivos». Una práctica que motiva, según apuntan.

Para utilizar Watch Together solo hay que iniciar una videollamada en Messenger o crear una sala, deslizar hacia arriba para acceder al menú del servicio y finalmente seleccionar la opción de Watch Together. A partir de entonces podremos seleccionar un vídeo sugerido o elegir una categoría como TV y películas, Visto o subido, aunque también podremos buscar vídeos. Podremos ver vídeos con hasta ocho personas en una videollamada de Messenger y hasta 50 personas en las sala.

Plataformas de vídeos bajo demanda como Prime Video ya incorporan opciones similares y creaciones de terceros permiten también llevar a cabo estos visionados conjuntos con contenidos de Netflix o YouTube.