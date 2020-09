«Mi amor usted no es cantante. No te equivoques»: Karina volvió a referirse a Bad Bunny

Hace ya algún tiempo, la cantante Karina hizo público su descontento ante la premiación de los ASCAP (Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores); por entregar el premio ‘Mejor compositor del año’ a Bad Bunny.

Restando importancia a quienes han dicho que ella busca aprovecharse de la fama de “el conejo malo” para sacar su disco, afirmó: “No me importa nada de eso”.

En el mismo orden de ideas dijo: “Mi amor, tú no eres cantante puedes ser otras cosas, usted no es cantante. No te equivoques. Todo el mundo escribe, pero no todo el mundo compone. La gente se olvida que para ser, hay que prepararse y tener oficio y hacerlo por muchos años”.

Ante esto, Bad Bunny parece haber respondido y sacó una canción titulada “Compositor del año”. “Por Dios señora hay cosas más importantes que sentarse a criticar los logros de un cantante”, es parte de lo que reza la letra del tema.

Vale recordar que, la cantante se pronunció a través de redes sociales para hacer público su descontento; haciendo énfasis en lo “impactada, disgustada y entristecida” que estaba; luego de que Bad Bunny recibiera el galardón.

“No niego que hay muchas canciones que he disfrutado, bailado y hasta cantando de reggaetón el cual puedo apreciar en su mayoría. Pero no voy a aceptar por nada en el mundo que letras tan procaces, crudas, misóginas y HUECAS sean premiadas”, fue parte de lo que escribió en aquel comunicado.