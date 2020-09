Michel: El MAS asistirá a un debate de plataforma grande y no a los que dispersan

Nacional

viernes, 11 de septiembre de 2020

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

El vocero del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sebastián Michel, afirmó este viernes que el candidato a la Presidencia Luis Arce Catacora asistirá a un debate de «plataforma grande» y no a los pequeños que «dispersan» este tipo de encuentros.

“Yo creo que en la campaña se van a posicionar diferentes temas importantes y ahí se verá cuál es el debate que está en sintonía con la campaña. Es importante enriquecerse con ideas, intercambiar criterios, pero hacer eso todos los días es dispersar Entonces vamos a ver cuál es el que ofrece una plataforma grande de medios”, señaló Michel a Panamericana.

Insistió que todos los candidatos que están “desesperados” por debatir con el MAS tendrán su oportunidad. “Ya les dijimos, se les va a dar, no es que no”, afirmó el vocero, al recordar la publicación en Twitter de David Choquehuanca dirigida a Samuel Doria Medina.

Michel no quiso precisar el debate al que asistirá su candidato e insistió en que existen varias invitaciones, pero tienen que ver el alcance, por lo que pidió a la gente tranquilidad.

“Estamos analizando cual es el debate que ofrece una agenda que le importe a la gente, que no sea de guerra sucia, de inventos, que no sea un guion de (Arturo) Murillo No es un tema obligatorio, vamos a estar y le pido a la gente que no se sobreexcite”, declaró.

Considera que existen varios debates pendientes, uno de ellos sobre la elección general en el que deberían participar todos los candidatos, porque excluir a algunos “sería un error y soberbia”.

El segundo encuentro, según el vocero del MAS, debería ser entre los dos o tres que pueden pasar a la segunda vuelta, y sugirió que participen Jeanine Añez, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, pues considera que el MAS es el único partido que aseguró su concurso en el balotaje.