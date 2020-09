Murillo desmiente renuncia y dice que sólo se iría si la presidenta Áñez lo echa o si lo matan

De esta forma, desmintió los rumores sobre su dimisión que circulan en las redes sociales.

Arturo Murillo. Foto de archivo (Internet)





Fuente: El Deber

Luis Marcelo Tedesqui Vargas / La Paz

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, desmintió los rumores que se dispararon hoy a través de las redes sociales sobre su eventual renuncia y señaló que se acompañará a la presidenta Jeanine Áñez hasta que ella entregue el mando, y las únicas formas en las que podría salir del cargo serían que ella lo despida o si lo matan.

Mediante las redes sociales, en las últimas horas, surgió el rumor de que Arturo Murillo había dimitido a su cargo. “Los últimos meses al Ministro de Gobierno lo han hecho morir, le han hecho dar Covid-19 tres veces, lo hicieron escapar del país y ahora me hacen renunciar”.

La autoridad de Estado manifestó que él “jamás abandonaría a la Presidenta Jeanine Áñez. Me iré de Palacio el día que ella entregue la banda presidencial al nuevo presidente constitucional legalmente establecido. Las otras formas para que me vaya, serían que ella me eche, o que me maten. Yo estaré para defender a la democracia hasta el último dia”, explicó en un breve contacto telefónico.