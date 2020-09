Murillo dice que Arce debería ir preso por concentración que no respetó bioseguridad

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó este lunes que el candidato del MAS, Luis Arce, debería ir preso por atentado contra la salud, puesto que participó en una concentración proselitista en el Trópico de Cochabamba donde los asistentes no cumplían las medidas de seguridad de distanciamiento físico y uso del barbijo.

El acto se registró en Ivirgarzama, donde casi todos los asistentes estaban aglomerados y sin usar barbijo. Arce, Andrónico Rodríguez y otros oradores tampoco usaron la mascarilla durante su discurso.

“Lo que se ve en esas fotos es un crimen, es un crimen total y a quién deberían meter a la cárcel es a los organizadores de este evento, comenzando del candidato, deberían ir presos”, dijo Murillo.

El Ministro dijo que quienes organizaron la concentración “están atentando contra la vida de la gente”, puesto que se tiene que “buscar con lupa” para encontrar a una persona con barbijo.

“Es realmente vergonzoso y que un candidato a la presidencia promueva eso… Él no debería estar ahí, él debería decir: ‘yo no voy a atentar contra la salud de mis compañeros de mis hermanos’”, reflexionó Murillo.

Señaló que le parece condenable y una barbaridad que no se use barbijo en esa reunión de personas.

“Yo no le recomendaría a la presidenta jamás, y estoy seguro que la presidenta no lo haría jamás, estar en una concentración donde la gente no tenga barbijos”, agregó.

Exhortó a Arce que recapacite, puesto que con esos actos está llevando a la gente a enfermarse y contagiarse. “Ya lo han hecho en los bloqueos y otra vuelta lo están haciendo ahora”, dijo.

Dijo que los dirigentes del Chapare dejan mucho que desear y que no quieren a sus votantes.

Murillo señaló que la Alcaldía de Ivirgarzama debería haber clausurado el acto de campaña de Arce. Aclaró que, si el Gobierno mandaba a la Policía, el MAS denunciaría una intromisión en la campaña.

“Tampoco se puede agarrar a garrotazos para que salve su vida, su la gente quiere exponerse de esa manera, me da mucha pena de verdad”, agregó.