«Noches de Soledad»: Dylan Fuentes suma a su repertorio un nuevo tema musical

Dylan Fuentes, estrenó su nuevo sencillo y video musical “Noches de Soledad”; este tema le sigue el paso al fantástico recibimiento y éxito que tuvo su sencillo anterior “Mente”, junto al galardonado productor/artista, Tainy y los hitmakers Mau y Ricky.

Dylan, muestra otra faceta musical con este sencillo – este mismo siendo un tema totalmente urbano, diferente a sus dos temas previos lanzados bajo NEON16. “Noches de Soledad” la produjo por Albert Hype y Jota Rosa; habla de reencontrarse con ese amor y vivir esa noche juntos calmando su deseo mutuo. Además, de verse y pasarla bien sin prestarle atención a los rumores. Para reforzar el mensaje, en la letra de la canción; Fuentes le insiste a su conquista diciéndole “Mándame el loca, no me digas ‘no’, dime ‘okay’, eso que te están hablando es fake”.

El video de “Noches de Soledad” fue grabado durante la cuarentena en Bogotá, Colombia; dirigido por Juan Andrés Suarez bajo la producción de RINO Films. El video desafiante y temáticamente oscuro refleja la crudeza emocional de las letras de Dylan. En el video, lo vemos a él y a su protagonista recorriendo las calles de Bogotá compartiendo momentos íntimos mientras se olvidan del mundo que los rodea.

“Noches de Soledad” continúa demostrando el talento innato del artista, una señal clara del potencial de Dylan Fuentes; cuyo ya cuenta con más de 2.7 millones de seguidores en sus redes sociales. Su éxito seguirá el de sus temas anteriores: “Mente” junto a Tainy y Mau y Ricky, cuyo cuenta con más 14 millones de reproducciones combinadas, “Bipolar” con más de 4.5 millones de reproducciones combinadas, “Ajena” junto a Myke Towers con más de 42 millones de reproducciones combinadas, “Uber Sex” sobrepasando 31 millones junto al fallecido artista colombiano, Legarda y su participación en el EP debut de Tainy, NEON16 Tape: The Kids That Grew Up on Reggaeton en el focus track “Tu Amiga” junto a Justin Quiles, Lennox y Llane, que ha sobrepasado 30 millones de reproducciones en todas las plataformas digitales.

Próximamente, Dylan sigue preparando nueva música con colaboraciones espectaculares que lo continuarán catapultando a las ligas mayores del género del reggaetón y estableciendo su posición en el mundo de la música.