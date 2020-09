Para Arce, Camacho destruyó institucionalidad de las FFAA y Mesa es mal historiador

Nacional

El candidato presidencial por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, afirmó que el excívico cruceño Luis Fernando Camacho, ahora candidato presidencial por Creemos, destruyó la institucionalidad de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de la Policía Boliviana. Al mismo tiempo, señaló que el no reconocer que el MAS generó un cambio estructural en la sociedad y en la economía del país, en sus casi 14 años de gobierno, no es ser un buen historiador, en alusión a Carlos Mesa, expresidente y candidato por Comunidad Ciudadana (CC).

“Celebro que (Luis Fernando Camacho) haya elegido el camino democrático y no se dedique a hacer golpes de Estado financiado quién sabe con qué dinero y lamentablemente destruye la institucionalidad de las FFAA y de la Policía Boliviana”, sostuvo Arce en entrevista con la Red Chuquisaqueña.

Hizo esas afirmaciones en relación a los conflictos sociales y políticos de octubre y noviembre del 2019 que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales, en medio del amotinamiento de la Policía Boliviana y la «sugerencia» que las FFAA hicieron a Morales de renunciar a su cargo para pacificar el país.

En ese entonces, Camacho lideraba a los cívicos cruceños que, junto a otros comités cívicos, habían dado un plazo perentorio para que Morales renuncie al cargo de presidente.

Sin embargo, hoy Arce aplaudió que Camacho haya decidido llegar al poder por la vía democrática y no tratar de hacerlo por medio de un “golpe de Estado”; también lo acusó de meter a su gente a Impuestos Nacionales para que cometieran corrupción, luego que Jeanine Añez asumiera la conducción del país. “Yo creo que es el mejor camino para un joven que quiere proyectarse en la vida política, entendemos que haya ambición de poder”, sostuvo.

A criterio de Arce, el acompañante de fórmula de Camacho no le está siendo muy útil porque según las encuestas de intención de voto, Marco Antonio Pumari tiene muy poco apoyo en su propia región, Potosí, a diferencia de Camacho en Santa Cruz.

Mesa

“El MAS es un partido que ha generado un cambio estructural en la sociedad y en la economía, el negar eso es sencillamente no ser un buen historiador y no conocer lo que ha pasado en Bolivia”, afirmó Arce.

El candidato del MAS hizo esa afirmación después que el periodista le mostrará una declaración de Mesa en la cual señala que, ocho de los 14 años, el gobierno del MAS tuvo una extraordinaria bonanza económica producto del alza de los precios de internacionales de las materias primas y no por mérito del expresidente Evo Morales. Al mismo tiempo, Mesa afirmó que la crisis de la pandemia del coronavirus (Covid-19) ni siquiera es equivalente al periodo de la UDP (Unidad Democrática y Popular).

Con esa declaración también respondió a las constantes críticas que la oposición al partido azul realiza respecto a que el MAS no redistribuyó la economía de manera adecuada en los casi 14 años de gobierno, a pesar de haberse dado una bonanza económica. Sin embargo, Arce dijo que en el 2014 se desplomaron los precios de los hidrocarburos y a pesar de eso se vio un crecimiento económico del país.

“El 2014 se desploma los precios de los hidrocarburos, no hay ingresos de los hidrocarburos, y Bolivia se convierte nuevamente en el primero en crecimiento económico durante seis consecutivos; por lo tanto, primera mentira comprobada”, expresó.

Ante la consulta del periodista sobre qué es lo que le diría a Mesa si estuvieran frente a frente, Arce respondió: ¿Por qué renuncia, y ahora porque quiere ser presidente? Acotó que no se juega con el pueblo, no se juega con la opinión pública. “Nosotros los bolivianos merecemos respeto”, añadió.

Asimismo, dijo que le tiene sin cuidado las críticas que los otros candidatos realizan hacia su candidatura porque el MAS tiene propuestas reales para sacar de la crisis económica y sanitaria que atraviesa el país y no como otras candidatura que se dedican a emitir “solo acusaciones infundadas y teóricas”. Además cree que no le afectará en nada la renuncia de la candidatura de Jeanine Áñez.

Debate

Arce no especificó a cuál de los debates presidenciales asistirá, pero dijo que estará presente en uno. “Lamentablemente se han cruzado las fechas de los debates, no sé si es a propósito o no sé, pero hay varios debates y nosotros ya hemos decidido ir a uno de los debates y no podría decirles cuál es porque hay tantos que están haciendo que ya no lo tengo en la cabeza”, afirmó.