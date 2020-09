Protesta policial en Argentina por mejores salarios

Fuente: infobae.com

Policías de la provincia de Buenos Aires se manifestaron este miércoles en demanda de mejores salarios y un grupo de ellos se concentró frente a la residencia presidencial de Olivos, donde el mandatario Alberto Fernández prometió atender su demanda y exigió respeto a la institucionalidad.

«Todo reclamo tiene un modo de hacerse, no vale cualquier cosa, no todo está permitido a la hora de reclamar», dijo el presidente tras varias horas de una protesta policial que se dispersó minutos antes de que el mandatario pronunciara su mensaje. «Les pido amigablemente, democráticamente que depongan esta actitud», agregó.

La protesta comenzó el lunes con un reclamo salarial que las autoridades provinciales reconocieron como legítimo y prometieron atender. Pero el miércoles tomó un cariz político, al apostarse un grupo de agentes policiales frente a la residencia presidencial, exigiendo ser recibidos por el mandatario de centro-izquierda pese a que los policías tienen jurisdicción provincial y no nacional.

«Así como la gente tiene a su familia nosotros también. Y la familia hay que mantenerla. Un sueldo de 35.000 pesos (448 dólares) es la canasta básica, no sirve», declaró a la AFP una oficial de nombre María.

Rodeado del gobernador Axel Kicillof y de intentendentes de la provincia de Buenos Aires del oficialismo y la oposición, Fernández dijo que «es justo el reclamo y es necesario dar una respuesta. Confiamos en que el personal policial nos acompañe en este momento tan difícil, advierta el esfuerzo que estamos haciendo».

La protesta en varios puntos de la periferia de Buenos Aires se prolongó por toda la jornada. Organizaciones sociales y militantes afines al gobierno convocaron por redes a una manifestación a Olivos para respaldar la democracia, aunque finalmente desistieron ante el llamado del presidente.

«Agradezco todas las muestras de preocupación y afecto que he recibido. Los problemas debemos afrontarlos y resolverlos en paz y con sensatez. A quienes quieren venir a acompañarme, los abrazo y les pido que no olviden que estamos en pandemia. No potenciemos el riesgo», tuiteó Fernández.

Dirigentes de la oposición de centro-derecha rechazaron la manifestación a las puertas de la residencia presidencial.

«No es la forma ni el lugar. Es inadmisible la presencia de efectivos de la policía en la quinta presidencial de Olivos», tuiteó al final del día el alcalde de la capital, el opositor Horacio Rodríguez Larreta.

– Conflicto –

En las manifestaciones sin una conducción unificada confluyeron policías retirados y exonerados por diferentes causas judiciales, junto con agentes en actividad que se movilizaron con sus armas reglamentarias y en patrulleros.

Decenas de ellos se concentraron frente al Centro de Coordinación Estratégica de la fuerza, en una ruta de la periferia sur de la capital, portando carteles con sus reclamos, mientras hacían sonar bombos y sirenas.

«Por favor queremos una solución de forma inmediata, no estamos pidiendo milagros, estamos pidiendo que se destrabe este conflicto que tiene soluciones», dijo a la AFP el capitán de la policía Alberto Díaz, con traje de camuflaje.

La policía provincial cuenta con unos 90.000 integrantes para garantizar la seguridad de unos 17 millones de habitantes del distrito, en un país de 44 millones, aunque las tareas tuvieron que ser redobladas por la vigilancia de las medidas sanitarias. La pandemia les quitó además fuentes extra de ingreso como las horas extras por custodiar espectáculos deportivos y artísticos.

Argentina atraviesa el peor momento de la pandemia, con más de medio millón de casos de covid-19 y más de 10.000 muertos, aunque la tasa de letalidad todavía está entre las más bajas de la región.

– Salarios –

«La protesta es justa y legal. Los salarios policiales no alcanzan para vivir», dijo un vocero de los manifestantes, Luis Tunil, al canal C5N.

El gobierno provincial afirmó que el jueves anunciará mejoras salariales y laborales para la policía.

«El desencadenante del reclamo fue el anuncio de la inversión para seguridad y nada para salarios», dijo un delegado policial, Nicolás Masi, a la radio FutuRock.

Fernández anunció la semana pasada una inversión en pesos equivalente a 460 millones de dólares para reforzar la seguridad en la provincia, donde el delito creció un 30%, según cifras oficiales.

