Pueblo indígena Araona reclama atención en salud desde el Estado

“Lamentablemente tenía 87 años y ha fallecido en la comunidad La Rampla (municipio del Sena, Pando) donde estamos actualmente. Lo hemos llevado dos veces a Riberalta, (también) al Sena; el señor tenía bronquitis y tuberculosis, según le confirmó el médico”, explicó Matagua.

El territorio indígena Araona se encuentra en el departamento de La Paz. De acuerdo con los datos del Censo de 2012, cuenta con una población 910 personas. Es uno de los pueblos catalogados en estado de alta vulnerabilidad por su densidad poblacional y el escaso o casi nulo acceso a los servicios básicos, así como el de salud. A ello se suma su ubicación geográfica entre los ríos Manupare y Manurimi, que hacen difícil su conexión con los centros poblados.

Matagua reclamó el estado de abandono en el tema de salud en el que se encuentran por los distintos niveles de gobierno, debido a que no existe ni un centro de salud o posta sanitaria al cual puedan acudir para enfrentar las enfermedades propias de las zonas cálidas, según indicó al Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (ODPIB) dependiente del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).

En mayo de este año, cuando comenzó la pandemia por el Covid-19 en Bolivia, las autoridades del pueblo indígena alertaron sobre su estado de indefensión; en julio, a través de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) emitieron un pronunciamiento, donde alertaron de por lo menos 10 familias que presentaban la sintomatología propia del coronavirus; y a finales del mismo mes se dirigieron al Sena (Pando) en busca de ayuda médica. Entre ellos se estaba el sabio que falleció la pasada semana.

“El hermano ha fallecido por descuido, por falta de alimentación y nutrición. No se ha podido dar a tiempo vitaminas o alimentos. No tenemos buena alimentación y se está acabando lo poco que nos han dado en el municipio y la gobernación. No tenemos ni postas de salud cercanas, a la única que podemos acudir viajando durante cuatro días es al del Sena, donde hay un centro de salud (…) Lo que queríamos es que venga algún equipo médico para que vaya al territorio mismo, pero hasta ahora no se ha podido ingresar. Vinieron del Sedes, trajeron máscaras y barbijos, pero eso no es suficiente; queremos medicamentos, que hayan postas en la TCO, por lo menos un ítem de médico o enfermera”, reclamó Matagua.

Al momento, la autoridad informó que existe varios niños enfermos con los mismos síntomas (fiebre, malestar general) que presentó la persona fallecida y son tratados con la medicina tradicional.

“Eso reclamamos nosotros y lo vamos a seguir haciendo con el gobierno de turno y a los que vengan que se preocupen por el tema de salud, de los sectores más alejados como la TCO Araona. Como pueblo indígena de Bolivia reclamamos por nuestros derechos (y) por todo el abandono en el tema de salud”, expresó.