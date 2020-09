Pumari: La vieja clase política no aceptó unificar candidaturas y no aceptará

El candidato vicepresidencial de Creemos, Marco Pumari. Foto: Captura de video / En PortadaFuente Página Siete

El candidato a la vicepresidencia por la Alianza Creemos, Marco Antonio Pumari, aseguró esta noche que se hizo muchos esfuerzos para unificar las candidaturas, pero que “la vieja clase política”, no aceptó es por esta razón que su binomio encabezado por Luis Fernando Camacho decidió continuar en la carrera por la presidencia del estado en las elecciones del 18 de octubre.

“A principios de este año se reunió a todos los candidatos, nosotros conjuntamente con Luis Fernando Camacho llevamos nuestra candidatura en blanco, nosotros fuimos a proponerles de que firmemos un acta y saquemos un binomio una candidata o candidato a presidente y vicepresidente, lamentablemente no fue tomado en cuenta, lo rechazaron y es una muestra clara de que la vieja clase política jamás va a tener una lectura cabal de lo que está ocurriendo por esa misma situación una alianza con esa vieja clase política sería nuevamente cometer el mismo error y dar el intransferible para que vuelva Evo Morales a palacio de gobierno”, dijo Pumari.

Además agregó que hay “ver al frente de la acera a la misma clase política que ha tenido la oportunidad durante todo este tiempo de unificar en una sola candidatura a nuestro país, pero que lastimosamente no tuvieron la capacidad y no van a tener la capacidad de renunciar a sus candidaturas por el bien común de todos los bolivianos”.

Pumari aseguró que la unificación de los bolivianos no tiene que ser en una candidatura. “Claramente podemos ver de que en este momento el tema de la unificación del país, no va a ser en torno a un partido político, la unificación de la población boliviana será en torno a una posición que va a haber de los bolivianos y bolivianas a una propuesta que en realidad genere los cambios estructurales que está esperando nuestro país. Hemos visto como comités cívicos, nos hemos reunido esta misma clase política y les pedimos unificar sus candidaturas en un binomio, no aceptaron, no lo han querido y no lo van a aceptar”.

Sobre la decisión de continuar en la carrera para presidente y vicepresidente, Pumari dijo: “hemos tomado una decisión no personal, sino pensando en transformar Bolivia siento y estoy seguro de que podemos hacer ese cambio estructural un giro de 180 grados que nos permitan dar esperanza a las regiones abandonadas con el tema de la profundización de las autonomías, de la descentralización de los recursos del presupuesto del Estado, lo cual garantiza un momento determinado todo este accionar que hemos buscado dentro de los comités cívicos, que era el tema de mayor presupuesto para las regiones. A partir de esa situación estoy convencido de que la alianza Creemos es la que va a transformar Bolivia”.