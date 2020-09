Robert Blanco: “El que tiene que convocar un nuevo congreso soy yo”

El conflicto dirigencial en la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) continúa y aparentemente Marcos Rodríguez parece tomar ventaja ante los hechos sucedidos esta semana, pues participó de la reunión de la Conmebol y recibió respaldo en el congreso extraordinario de la FBF, que se llevó a cabo el miércoles. Por su parte, Robert Blanco considera que dicho congreso no tiene validez y denunció todo a la Conmebol y a la FIFA; además dijo que llamará a otro congreso cuando asuma la presidencia en su totalidad.

_La Fiscalía solicitó documentación a la FBF en la investigación que lleva adelante sobre el fallo de la Sala Constitucional Segunda que lo reconoce a usted como presidente. El plazo se cumple el lunes, ¿qué espera que pase?

Ustedes saben que la Sala Constitucional le ha dicho al Ministerio Público que haga cumplir la sentencia, yo no sé qué ha pasado para que no la hayan hecho cumplir desde hace más de dos semanas, pero ya se mandó el requerimiento a la federación y solo espero que se respete lo que dice el fallo.

_¿Hasta dónde piensa llegar en este caso?

Hasta donde corresponda. Estoy esperando qué va a decir el Ministerio Público en los próximos días. Mis abogados han empezado a hacer el seguimiento correspondiente para que se cumpla la sentencia constitucional.

_Ante los hechos, ¿se siente en desventaja? Por ejemplo, Marcos Rodríguez participó de la última reunión que hizo la Conmebol y no usted…

Por lo que sé Bolivia y Venezuela participaron, pero sin voz ni voto; si hubiesen sido reconocidos por la Conmebol, deberían haber participado con voz y voto. Gente cercana a la Conmebol me ha explicado que se envía el link para la reunión virtual a las diez asociaciones de Sudamérica y puede entrar cualquier persona de la FBF, pero sin voz ni voto, ese es un link para la FBF, pero como ellos están manejando la FBF y están usurpando funciones en cualquier momento va a llegar a tener sus consecuencias. Hasta una persona que no es abogado se da cuenta lo que significa no acatar un amparo constitucional, pero ellos lo están haciendo y tarde o temprano se va a hacer justicia.

_¿Qué opina del accionar de la Conmebol en el caso suyo y de Marcos Rodríguez?

Me llama mucho la atención el proceder de la Conmebol, por que debería estar en la legalidad; por último, si ellos desconfían de algo, deberían venir al país o deberían por lo menos, por educación, preguntarme por qué yo creo que debo ser presidente de la FBF. Yo me cansé de enviar cartas a la Conmebol, la última fue hace unos cuatro días, pedí audiencia y hasta ahora me contestan.

_El miércoles se llevó a cabo un congreso extraordinario de la FBF al que convocaron miembros del comité ejecutivo de la FBF…

Para empezar, ese congreso era para dos cosas y no sé por qué no hicieron las dos cosas. Una era para botarme, así de sencillo; y la otra era para nombrar un nuevo presidente. Yo veo que esto ha sido un ‘blef’, no sé qué cosa nueva han sacado, yo hasta ahora no sé qué de nuevo hay de ese congreso para el bien del fútbol boliviano, yo no veo para que haya sido.

_¿Si usted asume como presidente de la federación en su totalidad, respetará lo que se decidió en el congreso extraordinario del miércoles, en el que se lo censuró a usted y se fijó elecciones para el 4 y 5 de noviembre?

No, no lo voy a respetar porque eso es ilegal, el que tiene que convocar un nuevo congreso soy yo. De que se va a convocar un nuevo congreso, se lo va a hacer, pero nos vamos a ir con todo legal, con las asociaciones que ya hayan tenido sus elecciones, irán los nuevos o los mismos dirigentes, pero que hayan tenido elecciones. Da para hacerlo hasta fin de año, es cuestión de tener voluntad.

_El amparo constitucional que lo respalda a usted como presidente de la FBF, dejó nulas todas las reuniones y las decisiones del comité ejecutivo a partir del 23 de julio. ¿Significa que el congreso extraordinario de este último miércoles también es nulo?

Todo lo que no sea firmado por mi persona queda nulo. Desde el 23 de julio todo lo que hacen ellos es nulo, pero en unos diez días máximo va a estar más claro lo mío y veremos qué pasa.

_¿Usted intentó tomar posesión en la FBF?

No quiero perjudicar sobre todo a la selección. No he visto ni las cuentas de la FBF, no he ido a querer tomar posesión con notario o con el Ministerio Público para que se cumpla el amparo constitucional. No he querido perjudicar a la selección boliviana que se alista para las eliminatorias, pero hemos visto todos los atropellos que están haciendo contra mi persona.

_Hay clubes y asociaciones que apoyan a Rodríguez…

Da pena que clubes profesionales estén apoyando cosas ilegales. Ellos mismos saben cómo es el caso de los interinatos, sabemos cómo están las asociaciones y me da pena escucharlos decir que la FIFA avala los interinatos; todas las instituciones avalan interinatos, pero está bien que sea por tres meses, seis meses o póngale incluso un año, pero cinco años no… entonces seamos serios, cumplamos los estatutos, las normas, no hay que modificar los estatutos a conveniencia propia para seguir con el prorroguismo y el fútbol no va a cambiar si las cosas siguen así.