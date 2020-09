Rodríguez: «Si no hay quórum en el consejo, se daría por concluido el Apertura»

Campeones

sábado, 26 de septiembre de 2020 · 00:22

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Si el martes no hay quórum en el consejo de la División Profesional, la Federación Boliviana de Fútbol dará por concluido el torneo Apertura y repartirá los premios según el orden de la tabla de posiciones, hasta la fecha 12, de las 26 que tiene el campeonato. Según Marco Rodríguez, titular en ejercicio del ente, esa es una de las atribuciones de la dirección de competiciones.

“Si no hay el quórum respectivo en el consejo superior, vamos a dar por finalizado el actual campeonato”, advirtió Rodríguez, entrevistado por el periodista Jaime Vega, en Santa Cruz.

A través de un circular firmado por el comité ejecutivo de la FBF, presidido por Rodríguez, se convocó “a reunión de consejo, a llevarse a cabo el día martes 29 de septiembre de 2020, a horas 9:00, a través de videoconferencia”. En ese encuentro se debería hablar de “la fecha del reinicio del campeonato de la División Profesional, adecuación de la convocatoria y reglamento de campeonato, incorporación de las nuevas reglas de juego al reglamento del campeonato”,

“En definitiva, si no podemos nosotros hacer el quórum necesario, tengamos la seguridad que no lo conseguiremos más adelante y el tiempo tampoco no nos daría y se daría por concluido este torneo, que es una atribución que tiene la dirección de competiciones, eso está estipulado en el reglamento de campeonato”, insistió Rodríguez en El Deportivo de PAT.

Rodríguez aclaró que el Apertura no puede ser declarado desierto porque “si lo declaramos desierto, no tendríamos ningún representante para un torneo internacional”.