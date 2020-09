Salud advierte rebrote de Covid y una ola de otras enfermedades

Luis Escóbar / La Paz

En caso de no tomar medidas de prevención, el Ministerio de Salud advirtió que Bolivia enfrentará un rebrote de la Covid-19 y además deberá lidiar con una ola de pacientes de otras enfermedades que se descuidaron en los seis meses de pandemia como diabetes, hipertensión y problemas renales, entre otras, que no recibieron atención médica oportuna.

“Si nosotros no tomamos medidas ahora, no sólo tendremos un rebrote de la Covid-19, registraremos además un rebrote de enfermedades inmunoprevenibles porque no se estuvo vacunando. Tendremos también un rebrote de complicaciones de diabetes, hipertensión, enfermedades renales y todas las que no fueron atendidas”, dijo la ministra de Salud, Eidy Roca.

Según la autoridad, este problema está latente por la atención que requirió la pandemia. “Nos dedicamos de forma casi exclusiva a los pacientes con la Covid-19 porque no había otra manera de hacerlo. Nuestra atención estaba centrada en la pandemia. Muchos de los programas se descuidaron, mucha población se descuidó”, añadió.

Ante esta situación, la ministra viajó el jueves a la ciudad de Sucre para lanzar la Estrategia de Vigilancia Comunitaria Activa. La autoridad pidió a la población cuidar la disciplina y las medidas de prevención para evitar contagios de la Covid-19. “Hemos logrado sobrellevar esta pandemia en el país. Ha sido un esfuerzo de todos. Es un esfuerzo de todos y seguirá siendo un esfuerzo de todos”, dijo.

La Estrategia de Vigilancia Comunitaria Activa tiene como objetivos principales detectar tempranamente los casos de la Covid-19, motivar la participación de las juntas vecinales en temas de salud e involucrar a la comunidad en la vigilancia epidemiológica y la lucha contra el brote de enfermedades. “La salud no es sólo una tarea exclusiva del Ministerio de Salud ni del Servicio Departamental de Salud (Sedes) ni del gobierno municipal, (la pandemia) nos ha enseñado a todos que necesitamos de todos”, dijo Roca.

El descenso de la curva de contagios de coronavirus en el país y la flexibilización gradual de las restricciones para retomar las actividades laborales exigen una mayor disciplina y respeto a las medidas de bioseguridad, indicó la Ministra de Salud, respecto a la necesidad de tomar todos los recaudos para evitar la segunda ola de la pandemia.

Además de las cuarentenas para evitar la propagación del virus, Roca informó que el Gobierno implementó un plan para fortalecer los establecimientos de salud con recursos humanos y equipamiento. Según la autoridad, el Ejecutivo también impulsó el despliegue de las brigadas de rastrillaje para detectar posibles contagios, además envió brigadas comunitarias para ofrecer “casa por casa” una atención integral a las familias.

“La vigilancia comunitaria detectará casos en los domicilios y en los grupos de riesgo. Trabajaremos con adultos mayores, centros de rehabilitación y de acogida, además de otros establecimientos que están distribuidos en el ámbito municipal. Reforzaremos también la información al público para involucrar a la comunidad”, añadió la autoridad.

El principal objetivo de las brigadas será buscar casos de la Covid-19 y dotar medicamentos para la primera fase de la enfermedad y para casos leves, sospechosos asintomáticos. De esta forma, los grupos médicos evitarán que los pacientes sufran problemas mayores. “No tendremos que recibir a tantos pacientes en terapia intensiva y se registrarán menos muertes”, añadió Roca.

Los medicamentos serán entregados por las brigadas que desde el centro de salud deberán abarcar a la zona de influencia.

Además de los recorridos “casa por casa”, las brigadas atenderán otros casos. Según la Ministra de Salud, en las visitas a domicilios, los equipos médicos proporcionarán vacunas y detectarán otras enfermedades, además realizarán registros de las mujeres embarazadas. “Todo lo que hacíamos antes, pero ahora lo haremos a través del contacto directo con las personas en sus viviendas”, dijo Roca.