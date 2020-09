Samuel: me parece lógico que se unan Camacho, Tuto y Jeanine Añez

El candidato a vicepresidente por Juntos Samuel Doria Medina dijo que si Luis Fernando Camacho, Jorge Tuto Quiroga y Jeanine Añez unen para conformar un bloque contra el MAS tendrían más votación que Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana.

Indicó que a cinco semanas de la elección general, los bolivianos podrían encontrar soluciones y una fórmula que pueda unir a esas candidaturas que, según Doria Medina, son las que no tienen inclinaciones para transar ni hacerle juego al MAS.

“Los que no transamos y no vamos a transar con el MAS, ahí está el señor Camacho, no lo veo nunca transando con el MAS, a Tuto Quiroga no lo veo nunca transando con el MAS, y Jeanine Añez tampoco, tienen algo en común, y entre los tres tienen mucho más votación, potencial y mucho más peso que Carlos Mesa”, declaró en el programa No Mentirás.

Samuel evitó hablar detalles en torno a quién se unirían porque supone que esa idea se podría caer, pero le “parece lógico que los que más se oponen al MAS y no transarían nunca con el MAS se unan y no que se quiera unir alguno de los que no transaría con el MAS con la candidatura de Comunidad Ciudadana que está cercana al MAS con hechos concretos.

Sostuvo que en política todo es posible y cree posible que en las próximas cinco semanas que restan, los bolivianos “vamos a encontrar soluciones”.

Doria Medina considera que el candidato de Comunidad Ciudadana es más cercano al MAS y citó algunos pasajes de la participación de Carlos Mesa en la gestión de Evo Morales cuando lo acompañó en la causa marítima mar y cuando le pidió ser postulado para secretario de la UNICEF.

Según las encuestas de opinión Camacho de la alianza Creemos, Jeanine Añez por Juntos y Jorge Tuto Quiroga de Libre21, por sí solos, no tendrían opción de llegar a segunda vuelta y hacerle frente al MAS que mantiene un primer lugar.

Fuente: erbol.com.bo