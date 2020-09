Sedes confirma en La Paz primer caso de reinfección, es un médico

Fuente: Página Siete

Luis Escobar / La Paz

La Paz registró un primer caso de reinfección de la Covid-19. Se trata de un médico que dio positivo al inicio de la pandemia y recientemente volvió a contraer la enfermedad, según el Servicio Departamental de Salud (Sedes) paceño, institución que advirtió que en el transcurso de los próximos días se registrarán más casos. Hechos similares ya se reportaron en Santa Cruz, Cochabamba y Beni.

“Tenemos un primer caso, seguro hay más, pero aún no tenemos el reporte. Tenemos un caso (de reinfección) que está comprobado. Se trata de un colega del sector salud, un médico que dio positivo al inicio de la pandemia y se volvió a contagiar”, explicó a Página Siete Guido Chuquimia, responsable del Comando de Incidentes del Sedes de La Paz.

El profesional indicó que “seguramente” hay otros casos y que en el transcurso de los siguientes días llegarán las notificaciones. “Tendremos más noticias porque así como en Santa Cruz y otras regiones acá también (ocurre una situación similar)”, dijo.

Chuquimia explicó que la enfermedad no es conocida y que se cuenta con poca evidencia. “El paciente que al principio dio positivo fue aislado, le dieron de alta, incluso donó plasma, regresó a su trabajo y nuevamente se expuso a la carga viral. Pero la inmunidad que deja la enfermedad no es igual en todos, tiene -en promedio- una duración de tres meses aunque hay personas que nunca desarrollan anticuerpos según las pruebas que realizamos y pasaron la infección, pero no tienen inmunidad”, afirmó.

En la actualidad -según el especialista del Sedes- se desconoce si es más agresiva o no la enfermedad en una reinfección, considerando la mutación del virus. “Veremos cuál es la gravedad, cómo es el comportamiento. No tenemos con certeza cómo será la situación”, sostuvo.

Para evitar un rebrote o más casos de reinfección, el Sedes de La Paz presentará un plan que detallará la forma cómo se actuará en la etapa de la “desescalada” de contagios y cómo será la preparación para un posible segundo brote de la enfermedad. “Pedimos a la población mantener todas las medidas de prevención y no bajar la guardia. El distanciamiento, el uso de un barbijo y lavado de manos deberían perpetuarse en esta etapa”, sostuvo.

Casos en otras tres regiones

El jefe de Epidemiología del Sedes de Cochabamba Rubén Castillo confirmó el martes dos nuevos casos de reinfección en este departamento. “Son dos personas de sexo masculino que tienen entre 20 y 25 años de edad. Tienen dos resultados de diagnóstico positivos para PCR. Después de un lapso de (tiempo de ser catalogados como) recuperados, nuevamente presentan PCR positivo y son casos identificados como reinfectados”, explicó.

El director del Sedes cochabambino Yercín Mamani consideró que los casos se pueden presentar en dos formas: la reinfección y la reactivación de la Covid-19. En la primera, el paciente tiene una sintomatología leve, se sana y deja de producir los anticuerpos necesarios, además entre las cuatro y ocho semanas puede volver a contagiarse.

En la segunda, la carga viral disminuye, el paciente ya no tiene síntomas, pero el virus sigue vivo. Puede salir de alta médica y ante una baja de sus defensas, nuevamente se puede reactivar el coronavirus.

En el departamento de Santa Cruz se registraron más casos de reinfección. Según el jefe de Epidemiología del Sedes cruceño Carlos Alberto Hurtado, las personas afectadas tienen una sintomatología más leve. “Registramos a pacientes que después de dar dos negativos y pasar la enfermedad, a los dos meses son nuevamente positivos. Tenemos varios de ellos y los estudiaremos para tener una certeza”, indicó el especialista.

Jorge Gómez, director del Sedes de Beni, informó que registraron 15 casos. “Realizamos el control de nuestros médicos porque nos llamó la atención que volvieron a presentar la misma sintomatología después de recuperarse. Por lo menos, tenemos un registro de más de 15 personas con el seguimiento concreto y estricto”, declaró.

En regiones como Oruro no se reportó ningún paciente de esas características, informó su director del Sedes Henry Tapia. “No tenemos registro de casos por una reinfección de Covid-19”, dijo e indicó que hacen seguimiento de otros males que aquejan a los pacientes recuperados, como infecciones urinarias o resfríos.

Según reportes de los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) de Beni, Cochabamba y Santa Cruz, hasta el domingo pasado, al menos dos personas fallecieron y más de 15 se enfermaron por una reinfección de la Covid-19. Esta situación se suma al temor de un rebrote ante el escaso cumplimiento de las medidas de bioseguridad en el posconfinamiento.

Los antecedentes