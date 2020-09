Sigue la disputa entre «Hulk» y su ex pareja: el mensaje en redes sociales tras los dichos por la relación con su sobrina

El futbolista brasileño publicó una enigmática storie en Instagram, que se suma a su profundo descargo contra Iran Angelo por criticar su noviazgo con su sobrina Camila

Desde finales del año pasado, cuando salió a la luz su romance con su sobrina, que Givanildo Vieira Luis Fernando de Souza –más conocido como “Hulk”– está en el foco de la tormenta y en una constante guerra mediática con su ex esposa, Iran Angelo, quien recientemente ha contado el drama que atraviesa desde el futbolista inició esa relación con Camila Angelo. Y es habitual que haya fuego cruzado a través de las redes sociales.

En las últimas horas, luego de los dichos de su ex pareja, el delantero brasileño de 34 años publicó un mensaje muy sugestivo en las redes sociales, que tiene estrecha relación con los recientes dichos de Iran y también con su descargo en un video.

“Cuanto más honesto eres, menos amigos tienes”, dice la imagen que el actual jugador del Shanghai SIPG de China en una storie de su cuenta de Instagram.

Fue también a través de esa red social que Hulk confesó que nunca hubo amor con Iran, que es la madre de sus hijos –Ian (11 años), Thiago (9) y Alice Souza (7)–, y que muchas veces la traicionó en los 12 años que estuvieron juntos.

“Ella sabe muy bien cuándo la conocí y dónde trabajaba, lo que hizo. No voy a entrar en detalles por mis hijos (…) Empezamos a salir y en menos de un mes quedó embarazada, y yo dije ‘no hay problema, me hago cargo’. Mi matrimonio no fue por amor, por pasión, nada… Fue un accidente y yo como hombre asumí el control”, dijo el ex artillero de la Canarinha a través de una transmisión en vivo de más 40 minutos que ahora ha quedado cono video de IGTV.

Hulk, quien empezó a salir con Camila en diciembre de 2019, dio algunos detalles sobre su antigua relación con Iran y desmintió que la joven manejara la vida de su tía: “Desde el momento en que comencé a salir contigo, comencé a apoyarte a ti y a toda tu familia. Todo Paraíba lo sabe. ¿Qué tenías antes de conocerme? ¿Qué cosas tuya administraba Camila? ¿Le pagaste la universidad, las siliconas, le diste una casa? Es muy fácil salir a decir mentiras… ¡Irán, es momento de frenar estas payasadas!”

Sobre sus infidelidades, el ex jugador del FC Porto y Zenit de San Petersburgo, entre otros clubes, reconoció sus relaciones paralelas en su matrimonio con Iran pero afirmó que nunca la engañó con su sobrina.

“Camila nunca fue un motivo de separación. Nunca tuve una relación con ella cuando estaba casado. Pero no era feliz. Tenía innumerables razones. Pasé todo mi matrimonio traicionando a Irán. Ella lo sabía muy bien y solamente quería tener el status de esposa de Hulk. Cuando nos separamos, el matrimonio ya no existía hace años. Lo que me retuvo fueron Ian, Thiago y Alice. Humillaste a mi familia. Incluso expulsaste a mi padre y mi mamá de mi departamento, empujando a mi madre”, justificó.

Hace pocos meses, en mayo, Hulk y su ex esposa Iran llegaron a un acuerdo judicial. El futbolista tendrá que ceder la mitad de todos los bienes que adquirió durante los 12 años que duró el matrimonio de ambos.

Por otra parte, Hulk también negó que Camila esté embarazada, pero dejó en claro que son jóvenes y que, si eso sucede, él será el primero en hacerlo al público. Además, el ex jugador de la selección brasileña dijo estar feliz con su nueva relación. “Camila es joven y extremadamente hermosa. Terminamos enamorándonos, estábamos solteros. Tengo la conciencia tranquila y en paz. Si quieren seguir maldiciéndome y tratándome como un monstruo, la elección es suya”, concluyó.

Fuente: infobae.com