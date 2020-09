Sirmes y choferes de base irán a huelga si la ALP no trata el 10% para salud

Sociedad

miércoles, 23 de septiembre de 2020 · 11:18

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

El secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas Afines (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero, denunció este miércoles que la presidenta del Senado, Eva Copa, no quiere tratar el proyecto ley que le otorga el 10% del presupuesto nacional para salud y que, si esto no se viabiliza hasta mañana, el sector asumirá una huelga de hambre.

“Denunciamos que el Movimientos Al Socialismo (MAS) es el principal enemigo de la salud del pueblo paceño porque no quiere tratar el 10% para salud, proyecto que ya está terminado y revisado y que la licenciada Eva Copa no quiere tratar ( ). Le damos hasta mañana (jueves) para que se trata el 10% para salud y si no empezamos una huelga de hambre”, indicó Romero a los medios.

Añadió que el sector salud necesita recursos para enfrentar la segunda ola que la pandemia del coronavirus que en las próximas semanas se manifestará en el país, según sus previsiones.

A ello se suman la demanda del pago de la deuda de 60 millones de bolivianos a los hospitales por concepto del Seguro Universal de Salud (SUS) que es responsabilidad del Estado, la inclusión del sector salud a la Ley General del Trabajo a profesionales en salud y la nivelación salarial.

Asimismo, los choferes de base anunciaron que se suman al pedido de Sirmes y manifestaron que a partir de la fecha se realizarán movilizaciones hasta que se trate la normativa.

El exdirigente de la Federación Andina de Choferes del sector camioneros, Eddy Condori López, acusó a otros dirigentes de beneficiarse con los recursos destinados para los transportistas.

“A partir de hoy día vamos a estar en las calles y nos vamos a sumar a la huelga de hambre”, indicó.