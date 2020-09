Susana Seleme: ¿por qué ponen a Evo en su pantalla si es un pedófilo?

En Portada

lunes, 7 de septiembre de 2020 · 21:17

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

La analista Política Susana Seleme reclamó este lunes en el programa En Portada, por qué se muestra la imagen de Evo Morales durante su intervención, ya que calificó al expresidente del estado como un pedófilo, ladrón y dictador entre otras cosas, lo que generó también una respuesta de parte de los conductores de este programa.

“En este momento me molesta ver en tu pantalla a Evo Morales, es un impresentable, gobernó 14 años este país con una mano férrea de dictador, robo con los pies y con las manos, ha matado, mato en El Porvenir, en Caranavi, en el Hotel Las Américas ( ) Como tu programa va a presentar las imágenes de un hombre que no es ni siquiera ale candidato”, dijo Seleme.

A esto respondió a subdirectora del periódico Página Siete, Mery Vaca: “Este es un programa plural y representa a todos y está todo el espectro político”.

Ante la aclaración, Seleme reprochó: “A título de pluralismo político no pongo en mi pantalla a un delincuente como Evo Morales, me disculpa todo el mundo pero Evo Morales además de todo lo que dije que es, es un impresentable porque es un pedófilo, no esperemos a que salga la sentencia, lo sabemos, entonteces empecemos a tener amabilidad con nosotros mismos”.

