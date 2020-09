Tarija se acerca a los diez mil casos acumulados de Covid-19

Según tasa de incidencia, San Lorenzo es el más afectado, 224,8 enfermos de Covid-19 por cada diez mil habitantes, le sigue Cercado con 217,8, luego está Yacuiba con 149

Rastrillaje de Covid-19 en Tarija Foto: Gobernación de Tarija

Si el ritmo de notificación diaria de Covid-19 se mantiene, Tarija alcanzará los diez mil casos de coronavirus el 13 de septiembre, una cifra que el Servicio Departamental de Salud (Sedes) proyectaba alcanzar durante todo el mes en curso. El acumulado hasta el viernes fue de 9.845 casos.

Los municipios más afectados en lo que va de la pandemia son: Cercado con 5.845 casos (141 fallecidos), Yacuiba con 1.546 (68 decesos), San Lorenzo con 580 (cuatro óbitos), Villa Montes con 469 (11 muertos).

Si se mira la tasa de incidencia (cantidad de infectados sobre la población de cada municipio), se observa que San Lorenzo es el más afectado, 224,8 enfermos por cada diez mil habitantes, le sigue Cercado con 217,8, luego está Yacuiba con 149. Los demás municipios están por debajo de la media departamental, que es 168,8 pacientes con Covid por cada diez mil habitantes.

Los últimos días, el reporte de esa institución registra más de 100 casos nuevos cada jornada. La proyección del Sedes era que a partir de la segunda quincena de septiembre se posicione por debajo de los 100 pacientes diarios, acompañado de una desescalada de la pandemia. Sin embargo, el comportamiento del virus es dinámico.

El director del Sedes, Paúl Castellanos, comentó que, en una reunión sostenida con médicos de los hospitales de Tarija, coincidieron que en la actualidad se está en un periodo de meseta de la pandemia, así también lo muestran los indicadores epidemiológicos. Sin embargo, las medidas de prevención deben continuar para evitar más contagios.

“Nos corresponde hacer las evaluaciones y lo que queremos es que no colapsen los centros de salud, situación que no pasó a la fecha en Tarija como el resto de los departamentos de Bolivia. Tuvimos la capacidad de atender los requerimientos de las personas que demandaron el servicio – comentó el médico –. Si bien se apertura diferentes actividades, necesitamos ser responsables, no debemos bajar la guardia, sigamos manteniendo las medidas de bioseguridad, de lo contrario podríamos tener un rebrote, como sucedió en otras ciudades y otros países”.

La jefa de la Unidad de Epidemiología del Sedes, Claudia Montenegro, volvió a explicar que cada municipio entró en un tiempo diferente a la pandemia, por lo tanto, la afectación también será en diferentes momentos. En la actualidad Yacuiba sigue en pleno ascenso de casos positivos y con mayor mortalidad.

La estadística de esa institución también muestra que Bermejo está en pleno ascenso de la pandemia, con un total acumulado de 494 positivos y 14 fallecidos. La jornada más trágica de la pandemia se registró el 11 de septiembre, cuando reportó cuatro fallecidos por Covid en 24 horas.

A la fecha, en términos absolutos, es el cuarto municipio más afectado del departamento. Su primer caso lo registro el 23 de junio y, en los últimos 11 días reportó 238 nuevos pacientes, equivalente al 48 por ciento del total de infectados de lo que va de la pandemia. En pasados días, desde el Sedes se advirtió que la crisis sanitaria iba a tocar a ese lugar.

Tarija suma 222 casos de Covid el 11 de septiembre

Según reporte del Servicio Departamental de Salud (Sedes), la jornada del 11 de septiembre Tarja sumó 222 casos positivos de Covid-19, además, otras 92 pruebas dieron resultado negativo. De los confirmados, 62 pertenecen a Cercado, cuatro a Padcaya, 23 a Bermejo, 81 a Yacuiba, seis a Caraparí, 14 a Villa Montes, dos a Uriondo, dos a Yunchará, 18 a San Lorenzo y diez a Entre Ríos. Para esta fecha también se notificaron cinco fallecidos, uno en Yacuiba y cuatro en Bermejo.