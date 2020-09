Tres de cada diez consultados creen que ya se contagiaron de la Covid-19

Fuente: Página Siete

Luis Escobar / La Paz

El 34% de las personas consultadas creen que ya se contagiaron de la Covid-19, mientras que el 59% indica que se cuidará hasta la llegada de la vacuna, según la más reciente encuesta que Mercados y Muestras realizó para Página Siete.

Cuando se consultó ¿Usted cree que ya se contagió de la Covid-19, se contagiará o se cuidará para no contraer la enfermedad hasta que llegue la vacuna? El 34% de las personas encuestadas respondieron que creen que ya “se contagiaron” y el 59% aseguraron que continuarán con los cuidados para no enfermarse. El 3% de los consultados indicaron que están seguros de que se enfermarán en el transcurso de las siguientes semanas y el 5% no respondió.

El asesor del Ministerio de Salud René Sahonero indicó que mucha gente cree que contrajo el virus porque estuvo cerca de un paciente positivo. “En las poblaciones rurales y en El Alto, muchas personas dicen que ya pasaron la Covid; además, dicen que ahora no tienen nada y que en el futuro no serán afectados por el virus”, dijo.

Pero, la autoridad calificó como “irreal” que un 59% de los encuestados indiquen que se cuidarán para evitar el contagio del virus. “Si fuera así, la ganancia sería muy grande, pero vemos que más de la mitad de la población no se protege. No respeta las normas de bioseguridad”, explicó.

El médico oncólogo Fernando Patiño Sarcinelli dijo que muy poco se sabe sobre cuántos asintomáticos o enfermos leves, graves o muy graves se registraron. También se conoce poco sobre cuántos fallecieron como consecuencia directa de la infección o de otras enfermedades asociadas. “La Alcaldía de La Paz ha realizado un ‘rastrillaje’ sin mucho fundamento médico. Entre el 21 y 23 de agosto (…) se ha reportado un ‘preocupante 38% de positivos’. Entre 5.307 pruebas rápidas (test de anticuerpos), 2.005 dieron resultado positivo. Ese dato, si es correcto, debe ser celebrado, pues quiere decir que superaron la enfermedad sin inconvenientes”, apuntó.

Una semana después se realizó un segundo rastrillaje. Según declaraciones del director del Sedes, se detectaron 4.048 “enfermos” (pruebas rápidas positivas) en 10.442 muestras, lo que significa 39,5%. “Si estos datos reflejan la realidad, significa que cerca de 40% de la población ya está curada y no representa un riesgo. Tampoco necesita el kit Covid de medicamentos (alias cajita feliz de medicamentos que cada quien la toma como quiere) que se ha repartido con tanta publicidad”, añadió Patiño.

En la encuesta se hizo la siguiente pregunta: ¿Usted se haría vacunar contra la Covid-19? El 61% de las personas encuestadas respondieron que se harían vacunar, el 35% indicó que no y el 4% no sabe o no responde.

Sahonero explicó que “desde siempre” hubo miedo a las vacunas e indicó que como las dosis están en etapa de pruebas, muchas personas no están de acuerdo con usarlas porque temen algunas complicaciones. “Siempre hay susceptibilidad. Desde la primera campaña de vacunación en 1984 siempre hubo gente que se escapa por diferentes motivos. Por ejemplo: ahora muchos no quieren hacerse vacunar contra la influenza y el papiloma”, dijo.

Para el asesor de Salud, el 35% es un indicador alto porque será la primera vez que se aplicará la vacuna contra la Covid-19. “Una vez que llegue la vacuna, se informará de la misma y el porcentaje de las personas que la rechacen se reducirá y podría bajar hasta un 10%”, dijo.

Patiño se colocó dentro del 35% que no se haría vacunar porque indicó que no está convencido de que vaya a funcionar. “Todavía faltan estudios y creo que hay mucha publicidad, una movida comercial muy intensa sobre este asunto y es prematuro comenzar a vacunar sin tener la seguridad de que funcione”, dijo. “No sabemos si funciona, no sabemos posibles reacciones a largo plazo. No puede ser mejor que el contagio natural (al menos 40% ya no necesita), no existe ninguna vacuna que sea mejor que la infección natural (…)”, agregó.

La consulta

La encuesta se realizó a nivel nacional urbano y rural. Se hizo del 5 al 11 de septiembre. La muestra se distribuyó en las nueve capitales de departamento, más la ciudad de El Alto, poblaciones de más de 2.000 empadronados habilitados y de 2.000 habilitados empadronados para las elecciones presidenciales de este año.