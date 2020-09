Un rival chino de Tesla presenta un prototipo de automóvil volador

Fuente: Actualidad RT

El fabricante chino de autos eléctricos Xpeng Motors ha presentado este sábado un prototipo de vehículo volador en el Salón del Automóvil de Pekín, el mayor evento internacional de la industria celebrado desde que comenzó la pandemia.

De este modo, el mayor rival asiático de Tesla ha confirmado que va a invertir en la tecnología de automóviles voladores. Según el director ejecutivo de la empresa china, He Xiaopeng, actualmente está financiando la puesta en marcha de taxis aéreos Xpeng Heitech, en la que posee una participación mayoritaria.

Xpeng announced free supercharging and battery leasing plan, unveiled air-enabled tech at #Beijing #Autoshow today. Born intelligent. Always evolving. pic.twitter.com/SNeLuOWl22

— Xpeng Motors (@XpengMotors) September 26, 2020