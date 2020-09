Una semana sin Samanta: «Cada noche me levanto y veo que no está mi hija»

Hace una semana que Yandira, de 19 años, ya no tiene en sus brazos a su bebé Samanta; una mujer se la arrebató en Villa Fátima con engaños. La Policía continúa con los rastrillajes para encontrar a la pequeña.

La joven mamá contó que extraña ver el rostro y sentir el calor de su bebé. «Cada noche me levanto y veo que no está a mi lado», lamenta Yandira. Toma aire para controlar el llanto: «Extraño cuando llora, pero ya no está a mi lado, ¿qué leche estará tomando?», se pregunta y comienza otra vez a llorar.

Yandira salió de su casa con su pequeña en brazos, el pasado martes 8 de septiembre. Se dirigió a la avenida Las Américas de la zona de Villa Fátima, por el cansancio decidió sentarse en una banca de la Plaza Villarroel. Una mujer se le acercó, se ganó su confianza y le robó a su bebé después de pedirle que la joven fuera a comprarle unas pastillas para el dolor de cabeza.

Se presume que la mujer tomó un vehículo negro tipo taxi y se fue con dirección a la avenida Buenos Aires, en la zona oeste, según las cámaras de seguridad que verificó la Policía.

La mamá de la bebé fue convocada a declarar en la cámara Gesell de la Fiscalía y recordó que la mujer que le robó a su bebé le dijo: «tú hija va a ser feliz, vas a ver».

La directora de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gabriela Coca, le indicó a la joven que la raptora: «seguro quiere remplazar a una bebé».

«Yo solo quiero recuperar a mi bebé. Quiero volver a verla. Quiero tenerla a mi lado», indicó Yandira.

La búsqueda

El director nacional de Migración, Marcel Rivas, informó que la alerta de búsqueda continúa y hasta la fecha no hay ningún reporte sobre si la mujer que se robó a Samanta haya salido por un punto de control fronterizo autorizado.

La mamá de la pequeña indicó que la Policía le dijo que continúan revisando las cámaras de seguridad. El director de Felcc, Iván Rojas, informó que los controles en trancas y las terminales se intensificaron.

Ayer en la tarde, la joven mamá decidió junto a su pareja colocar la fotografía de su hija en diferentes zonas. «Estoy colocando la foto de mi hija, en la Plaza Villarroel, las Delicias y Villa Fátima. Quien sea que haya visto a la mujer, por favor avíseme», dijo.

El fiscal Sergio Bustillos informó que realizarán un recorrido junto a la joven desde que salió de su casa hasta el momento del robo de Samanta, pero para no entorpecer la investigación dijo que no dará mayores detalles; sin embargo adelantó que tendrán resultados en las próximas horas.