Fuente: Carlos Valverde

Carlos Valverde.– Evo Morales fuera del proceso electoral; el TCP debe ratificar la negativa del TSE; no puede no ser tratado en tiempos electorales. Si queremos democracia debemos hacer fuerza para que haya respeto a los derechos de todos; si no, nos pareceremos al que queremos fuera, porque no le corresponde seguir.