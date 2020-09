Yujra desde Quito: Quiero que vuelva el ministerio, aunque no sea conmigo

Hace exactamente 100 días que Martha Yujra pasó de ser la Ministra de Culturas y Turismo a ser la exautoridad de una desmembrada cartera de Estado. 100 días en los que el gobierno aún no elige a la cabeza del Viceministerio de Interculturalidad, ni da explicaciones sobre el atraso, lo que deja a miles de artistas, trabajadores culturales e instituciones sin interlocutor estatal, en un momento de gran emergencia por la pandemia.

Desde Quito, Ecuador, —donde actualmente ejerce como consejera de la Embajada de Bolivia– Yujra reflexiona sobre sus poco más de seis meses de gestión como Ministra de Culturas y sobre la “sorpresa” que supuso el cierre de esa cartera de Estado.

¿Cuál fue su expectativa cuando fue posesionada como ministra? ¿Qué rescata? ¿Qué hubiera hecho diferente?

Se han dejado muchos proyectos, como que La Sombrerería se ha entregado a la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (Fcbcb), que Gran Poder es ya un Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, (la ley) del charango, TV Culturas. También en la ciudad de El Alto hemos conseguido un terreno de más de 1.000 metros para construir un teatro.

Todo eso se ha ido realizando, pero con esta enfermedad se paralizó todo.

¿Cómo califica el cierre del ministerio?

Los viceministerios están en diferentes ministerios y creo que ellos van a dar esa continuidad. Quizás no lo han hecho a su debido tiempo, porque todos estábamos cuidando la salud de nuestro pueblo boliviano, estamos cuidando la vida. Ahora que está un poco calmado, espero que den una continuidad.

¿La decisión de suprimir el ministerio fue consultada con usted o la tomó por sorpresa?

La verdad, ha sido una sorpresa para mí, pero son decisiones de nuestra Presidenta. Yo la tuve que asumir nomás.

¿Usted quisiera que se restituya el Ministerio de Culturas?

Sí, quiero que vuelva. No necesito estar ahí, pero deberían fusionarse el Ministerio de Culturas y el Ministerio de Deportes. Pero son decisiones desde arriba.

Yo soy una mujer de pollera, humilde, indígena. He entrado por primera vez, estoy conociendo recién esos lugares y para mí ha sido un orgullo. Lo he palpado en carne propia, ahora sé cómo había sido. Y si alguna vez alguien me vuelve a invitar, lo voy a hacer con mucha fuerza.

Usted dice que en su gestión se hizo mucho por los artistas, pero hubo varios reclamos y protestas antes de su salida. ¿Cómo lo explica?

Había funcionarios del anterior gobierno que incluso habían sido representantes de músicos y artistas. Ellos nunca van a estar de acuerdo conmigo porque a ellos ya los he retirado. El anterior gobierno no ha hecho nada por los artistas y estaban trabajando con jugosos sueldos. Así que tienen nomás que hablar mal de mí, tienen que tratar de perjudicarme.

También hubo quejas sobre las canastas de alimentos, llegando a llamarlas “miserables”. ¿Qué pasó en ese caso?

Como Ministra de Culturas tenía tres viceministros. Con mi exviceministro Óscar García y el equipo que tiene se ha hecho esto de buena fe. Han colaborado las empresas, incluso han colaborado los folkloristas de Gran Poder.

Se ha recogido lo que se puede. Si alguien te regala, tú lo tienes que recibir. A caballo regalado no se le miran los dientes. Cualquier cosa es bienvenida. Si te dan una galleta, un yogurt, es bienvenido.

No se ha comprado nada con nuestro dinero. Son cosas que ellos nos han donado, entonces nosotros hemos repartido. (…) Si yo hubiera agarrado el dinero de ellos y hubiéramos hecho comprar, ahí tienen toda la razón de decir ‘nuestra plata se lo ha gastado’.

¿Qué va a pasar con los artistas ahora que no hay ministerio?

No hay ´ministerio, pero sigue habiendo el Viceministerio de Interculturalidad bajo el mando del ministro Víctor Cárdenas. Yo creo que él ya está dando su continuidad. El nombre ha desaparecido, pero los tres viceministerios siguen funcionando.

Pero el cargo de viceministro de Interculturalidad aún no ha sido designado.

Me indicaron que ya van a nombrar el viceministro de Interculturalidad.

¿Cómo era su relación con Cergio Prudencio, expresidente de la Fcbcb?

No lo he conocido muy bien. (…) Yo lo he invitado varias veces a las reuniones para que podamos organizarnos, poder quizás coadyuvar en algunas actividades o decirle cómo se está manejando. No vino a como dos reuniones a las que lo he invitado y posterior a eso me llaman del Banco Central y me dicen que el señor Prudencio ha renunciado. La carta llegó a mi despacho y si ha renunciado, hay que aceptar nomás.

¿Cómo ve la situación política actual del país?

Siempre dije que es el tiempo de las mujeres. Jeanine es como una mamá y una madre tiene que ver a todos sus hijos. No tiene que decir ‘este es morenito’, ‘este es blanconcito’, sino que ella tiene que abrazar y escuchar a todos y así va a seguir adelante con ese entusiasmo.

No vamos a permitir que Evo Morales vuelva a hacer gobierno. Hoy más que nunca tenemos que unirnos todos los opositores. (…) Piensen, tóquense el corazón, únanse todos.