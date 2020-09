Zendaya se lleva el premio a la mejor actriz de serie dramática por ‘Euphoria’

El premio a la mejor actriz de serie dramática de La 72ª edición de los Emmy 2020 ha sido una sorpresa. Zendaya da la campanada por ‘Euphoria‘ en una gala virtual en la que a la actriz le ha dado tiempo a cambiarse el vestido para la ocasión.

Una sorpresa precedida de un fuerte rumor en redes.

Los vientos soplaban a favor de Laura Linney, que era la que tenía más opciones de conseguir un Emmy con ‘Ozark‘ en la categoría principal de interpretación femenina, pero no era la favorita absoluta. No hay que descuidar que Jennifer Aniston tenía muchos corazones ganados entre los académicos por su trabajo en ‘The Morning Show‘. La reina de Olivia Colman en (‘The Crown‘) siempre es una contrincante peliaguda, pero Zendaya venía asomando con la sorpresa por la aclamada ‘Euphoria‘, que tenía el favor de miles de fans en redes. Mientras, Jodie Comer y Sandra Oh, ‘Killing Eve‘ acechaban con una serie que siempre ha gustado en los premios.

HBO sigue en racha con 10 premios en una noche en la que sus originales han sido premiados en todos los frentes. Si la crítica había puesto a ‘Euphoria’ en una posición favorable, por cómo ha redefinido el género adolescente con un retrato poliédrico y profundo de toda una generación, ahora se confirma por qué que se ha visto reflejada en una chica Disney convertida en actriz multifaceta, pero que pone cara a toda una nueva quinta de jóvenes postcrisis nativos digitales.