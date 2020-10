20 pacientes con cáncer están en riesgo por falta de un convenio

Fuente: Página Siete

Verónica Zapana S. / La Paz

Por falta de renovación del convenio entre el Gobierno y los oncológicos privados, hay al menos 20 pacientes con cáncer que se quedaron sin tratamientos de radioterapia y braquiterapia. Ante esta situación, los enfermos están en riesgo y su salud empeora cada día. Además, varios ya no reciben algunos servicios por el Sistema Único de Salud (SUS).

“Con el confinamiento que vivimos y nuestros médicos infectados con la Covid-19, no se ha podido enviar al Ministerio de Salud los informes de los pacientes y debido a eso se ha ido acumulando. A la fecha, tenemos 20 pacientes que necesitan radioterapia”, dijo a Página Siete Rosario Calle, presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer del Hospital de Clínicas. La representante del sector aseguró que el problema no es sólo de La Paz, sino de todo el país.

Según Calle, lo peor es que “el convenio entre el Gobierno y los centros oncológicos se terminó y hasta ahora no se gestionó su renovación”. “Por eso, los pacientes no van a los establecimientos (para realizar sus tratamientos)”, dijo indignada. Y cuestionó a las autoridades sobre esta situación y expresó: “¿Cómo se pueden descuidar algo tan importante para el tratamiento de la gente?”.

En 2018, el gobierno del entonces presidente Evo Morales firmó el Decreto Supremo 3704 y con esta norma asignó 21 millones de bolivianos para el pago a centros privados oncológicos, en los que los pacientes del sistema público puedan recibir los tratamientos de radioterapia y braquiterapia. Esta medida se consiguió luego de años de lucha del sector.

Este decreto concluyó un año después, pero se amplió por seis meses más. Luego, el gobierno de Jeanine Añez extendió nuevamente el servicio por otros seis meses más a través del Decreto Supremo 4231, pero el convenio concluyó ayer.

“Nos declaramos en emergencia. No puede ser que pacientes que pertenecen a un grupo vulnerable no reciban atención. Pero -ahora- decidimos que si los compañeros no reciben una programación para sus tratamientos hasta el viernes, desde el lunes ingresaremos a una huelga de hambre”, amenazó Calle.

Una de las pacientes que requiere con “suma urgencia” el servicio de radioterapia es Sonia Merma, de 67 años. Ella peregrina desde mayo por conseguir un cupo para este tratamiento porque tiene cáncer debajo de la lengua, enfermedad que ayer -como en otras ocasiones- le provocó un sangrado.

“Pese a que la pandemia estaba en su momento más fuerte, hemos llegado al Hospital de Clínicas para que acceda a oncología quirúrgica, pero fue rechazada porque el tumor está por debajo de la lengua y si se hace una extirpación podría perder toda la lengua y toda la tráquea se quedaría vacía”, contó su hijo, Juan Carlos Gutiérrez.

Ante esta situación, Merma pasó a radioterapia, pero como la doctora (Lilian Zamuriano) se enfermó con Covid-19 y no estaba en el hospital por un mes, tuvo que esperar.

Enfermos esperan sus sesiones de radioterapia.

Foto:Carlos Sánchez / Página Siete

“Cuando retornamos, nos pidieron una prueba de Covid y en la prueba rápida dio positivo, pero hicimos una PCR -para pagar vendimos algunas cosas- y dio negativo. Entonces, recién aceptaron atenderla, pero ahora no pueden enviarla a radioterapia porque no se firmó el convenio”, lamentó el joven.

Gutiérrez indicó que debido a que el tumor está en la boca, su mamá no puede comer y por eso tiene las defensas bajas. Pide ayuda con urgencia a las autoridades.

Según la dirigente, por la espera de los tratamientos, la salud de muchos pacientes está empeorando. “Lo peor es que todos los exámenes que deben presentar para el tratamiento de radioterapia ya no sirven, así que nuevamente deben hacerse desde laboratorios y no tienen dinero”, sostuvo.

Este medio intentó conocer la posición del Ministerio de Salud respecto a la renovación de este convenio, pero esta cartera de Estado no atendió la solicitud hasta el cierre de edición.

Ya no pueden acceder a varios servicios del SUS

Verónica Zapana / La Paz

Rosario Calle, presidenta de la Asociación de Pacientes con cáncer, explicó que muchos pacientes ya no reciben atención del Sistema Único de Salud (SUS) porque los hospitales del complejo de Miraflores se declararon en quiebra y no tienen dinero para solventar una atención gratuita.

Una de las afectadas es María Luisa Suárez Limachi, de 40 años de edad, quien sufre cáncer en el hueso sacro. “Como en el Hospital Gastroenterológico no hay atención para los pacientes del SUS, debo cubrir la tomografía”, dijo.

Según Calle, el servicio de tomografía es un estudio que forma parte del SUS, en especial para los pacientes con cáncer.

Suárez aseguró que no tiene dinero para los exámenes y medicamentos. Ante esta situación pidió ayuda a la población, ya que tiene una niña de 12 años. “No quiero que se quede sola”, dijo.

Los pacientes de oncología del Hospital de Clínicas.

Foto:Carlos Sánchez / Página Siete

Pruebas Covid

De acuerdo con los datos de la organización, la mayoría de los pacientes trabajan en el sector informal y no tienen dinero. Por eso, para este sector es muy complicado pagar una prueba de coronavirus, requisito para recibir atención en los hospitales.

Ante esta situación, Calle demandó que la prueba Covid-19 -requisito que es exigido por los hospitales para una atención- sea de acceso gratuito para el sector.

“Mucha gente no tiene dinero, se ve obligada a vender sus pertenencias. Esperemos que en el ministerio se pongan la mano al pecho y se ayude a este sector”, sostuvo la representante.