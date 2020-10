ABT aprehende en flagrancia a 5 personas más realizando quemas

Fuente: ABT – MMAyA,

Producto de los operativos de fiscalización y control que realiza la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) del Ministerio de Ambiente y Agua, en coordinación con las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, se aprendió en flagrancia a 5 personas más realizando quemas, a pesar de la prohibición y socialización de las mismas a nivel nacional. Tres fueron aprehendidas en la comunidad Moroco del municipio de Cabezas y dos en San José de Chiquitos, los mismos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público y se espera para esta tarde la realización de sus audiencias cautelares.

Al respecto, el director ejecutivo de la ABT, Victor Hugo Añez Bello, detalló que en el caso de Cabezas, ya se logró identificar al propietario del predio que contrató a los 3 detenidos para realizar las quemas, al cual también se le iniciarán las acciones legales correspondientes. Por otra parte, informó que el día de ayer, gracias a la circulación de un video donde se denunciaba que entre el camino de San José a San Ignacio, existían personas que estaban iniciando fuego, funcionarios de la ABT acudieron al lugar, logrando aprehender a 2 personas más. Hoy a las 10:00 de la mañana, el Fiscal asignado al caso, iba a determinar la situación jurídica de los aprehendidos, para ponerlos a disposición del juzgado de la provincia Chiquitos.

“Nosotros seguimos insistiendo que no podemos meter a todos en la misma bolsa; pero esperemos que todos los representantes del Ministerio Público que actúan en estos casos, que cuando aprendamos a personas en flagrancia, no se las dejen en libertad cómo sucedió en Vallegrande. Eso es algo que no debe volver a suceder y estamos esperando que el Fiscal Departamental y algún representante del Órgano Judicial, le dé una explicación a los bolivianos del porque han sido liberados pese a la flagrancia que existe. Eso no es sentar un precedente”, remarcó la autoridad.

En total son 14 las personas detenidas por la ABT en sus operativos que vienen ejecutando en todo el territorio nacional. Tres de ellos ya tienen sentencia: 1 en Chuquisaca y 2 Santa Cruz. Otros tres guardan detención preventiva: 2 en Palmasola y 1 de la cárcel de Monteagudo, por disposición judicial, acotó Añez, a la vez de indicar que su equipo jurídico ha apelado la decisión del Juez sobre el caso en Vallegrande.

Hasta la fecha, existen 82 incendios activos en el país. Sólo en el departamento de Santa Cruz hay 57 y la ABT subraya que la gran mayoría han sido provocados por la actividad humana de una forma inusual, inclusive dónde se apagaron incendios y estos volvieron a reactivarse. El resto de los incendios se registran en Chuquisaca (10), Beni (10), Tarija (4) y La Paz (1).

“Hace 72 días nos encontramos en campo realizando todo tipo de operativos en el marco de nuestras competencias, específicamente abocados al tema de incendios, y vamos a seguir hasta que esta época pase y poder declarar que se han extinguido. Nuestro trabajo continuará para seguir sancionando a todos los responsables”, manifestó el director de la ABT. Así mismo, reveló que muchas de las personas detenidas tienen afinidad al Movimiento Al Socialismo (MAS) y que se tiene datos que quieren seguir incendiando, como aquellos dirigentes que no permitieron el ingreso de bomberos voluntarios a sus zonas de trabajo. “El MAS tenía una idea de colonización y de deshacerse de los bosques. No le interesaba nuestro ecosistema y la Madre Tierra era un falso discurso de doble moral. Nosotros nos vamos a concentrar en castigar a todos los responsables, concluyó Añez.