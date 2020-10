Acelerador en la recta final: MAS está confiado y CC suma apoyo

Cándido Tancara Castillo / La Paz

En la recta final de la campaña electoral y después de conocer las últimas encuestas, el Movimiento Al Socialismo (MAS) expresó su “satisfacción muy grande” porque mantiene el liderazgo en la intención de voto y anticipó “ganar en primera vuelta”. Comunidad Ciudadana (CC) manifestó su “optimismo” porque consideró que “está en subida” en la preferencia de la población, además sumó el apoyo de Soberanía y Libertad (Sol.bo).

La alianza Creemos declaró su preocupación por el crecimiento del candidato Carlos Mesa que significaría en su percepción un supuesto acuerdo con el masismo. Y, la presidenta Jeanine Añez pidió en San Borja bajar las candidaturas que dispersan el voto y apoyar al candidato que pueda derrotar al MAS y a Evo Morales.

El candidato MAS Luis Arce aseguró ayer en Coroico, Yungas de La Paz, que el 18 de octubre ganará en primera vuelta. “Les vamos a ganar en primera vuelta, con más del 50% este 18 de octubre. Por eso ellos (la oposición) están de miedo. Todo se van a inventar contra nosotros, porque no tienen otra alternativa. Saben que el MAS-IPSP representa al pueblo. Nosotros somos el pueblo que hoy está organizado para decirle que ya no queremos más saqueo”, dijo Arce, recogido por El Deber.

Tu Voto Cuenta reportó ayer que Arce suma 33,6%, Mesa 26,8% y Luis Fernando Camacho de Creemos, 13,9%. Según la encuesta de Ipsos, publicada el jueves, Arce tiene 34% de apoyo, Mesa 27,9% y Camacho 13,8%.

En la población beniana de San Borja, la presidenta Añez advirtió ayer que mientras exista candidatos de oposición al populismo autoritario, mayor es el beneficio para el MAS, y por ello pidió “bajar las candidaturas para que ese voto no se disperse”. Aseguró que “votar por la candidatura que sea más beneficiosa, la que sepamos que va a derrotar a Evo Morales y al MAS”.

El vocero del MAS Sebastián Michel afirmó que “(la última encuesta de Tu Voto Cuenta) nos deja una satisfacción muy grande pero también algunas preocupaciones. La primera, que pese a la permanente y sostenida guerra sucia de la que hemos sido víctimas, no hay una semana que no aparezca un juicio, un proceso nuevo, una difamación nueva”.

Arce aseguró que “tenemos que volver al Gobierno, no por capricho, no por locos, sino porque el pueblo lo pide Tenemos la oportunidad de mostrar a todo el mundo que nosotros los bolivianos no somos corruptos, que a los corruptos los vamos a botar a patadas el 18 de octubre en las elecciones”.

Michel afirmó que “la población sigue valorando lo que se ha hecho en más de una década, estabilidad y crecimiento económico y nos sigue colocando en primer lugar” y aseguró que preocupa el 20% de indecisos, “la consolidación de Camacho en Santa Cruz, un líder con tinte racista, regionalista y extremo radicalizado que no le hace bien a la democracia”. Anunció que el MAS hará el cierre presencial de campaña en El Alto.

El jefe de campaña de Comunidad Ciudadana (CC) Ricardo Paz se declaró “optimista” después de conocer la encuesta de Tu Voto Cuenta. “Vemos que es una elección con tendencia de la polarización y a la concentración del voto de electores democráticos en CC. Creemos que estamos optimistas, creemos que la gente de manera inteligente va a concentrar su voto en quien le pueda ganar al MAS y ese somos nosotros, y estamos viendo con mucho optimismo lo que vaya a suceder”, dijo.

Paz explicó que CC está en “crecimiento” a ocho días de los comicios. “CC está en subida y crecimiento, es el apoyo de los electores democráticos que no quieren volver al pasado de corrupción, de autoritarismo, de abuso de poder, de despilfarro que significa el MAS”.

Ayer, Sol.Bo resolvió respaldar a CC y convocó a la unidad por el “voto útil”. Sobre este apoyo, Paz afirmó “que tomamos nota de la resolución que hizo conocer Sol.Bo. Creemos que es el camino correcto, el camino de la concentración de las fuerzas democráticas, en una candidatura que le puede ganar al MAS”.

El vocero de Creemos Erwin Bazán sostuvo que la alianza de la que es parte no presta atención a las encuestas y aseguró que votar por Mesa es posibilitar el retorno de Evo Morales. “Mesa y MAS representan lo mismo, el continuismo del manejo centralista del país, continuismo del centralismo recalcitrante, representan lo mismo”, afirmó y aseguró que “está claro que dar voto a Mesa es dar a alguien que va a hacer acuerdo con Evo Morales; cada vez que CC gane un voto, está más cerca que Evo Morales vuelva”.

Bazán afirmó que Camacho está más cerca de la gente que de las encuestas. “Las encuestas son lecturas que se leen en el presente a las que no le hemos dado mucha validez, porque no han reflejado lo que en realidad está ocurriendo en las calles con el apoyo que tiene Creemos”.

La brecha entre Arce y Mesa se achica, según las últimas encuestas

Se acorta la brecha entre el candidato de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa y el presidenciable del Movimiento Al Socialismo (MAS) Luis Arce, que lidera la intención de voto, de acuerdo con las últimas dos encuestas, de Ipsos, publicado el jueves, y de Tu Voto Cuenta, presentada ayer, cuando faltan ocho días para las elecciones generales.

En la encuesta última de Tu Voto Cuenta, elaborada entre el 2 y el 5 de octubre, Arce suma 33,6% de intención de voto, Mesa llega al 26,8%. En los hechos los separan 6,8 puntos porcentuales. La diferencia entre ambos candidatos se acortó respecto a la primera encuesta de Tu Voto Cuenta, publicada el 16 de septiembre; entonces, el MAS tenía un 29,2% sobre el 19,0% de Mesa, con una diferencia de 10,2 puntos.

La encuesta urbano-rural elaborada por la empresa Ipsos estableció que Arce tiene 34% de preferencia electoral y Mesa 27%. Fernando Camacho tiene el 13,8%. El resto de los candidatos (Chi Hyun Chung de FPV, Jorge Quiroga de Libre21, María de la Cruz Bayá de ADN y Feliciano Mamani de Pan-Bol), tienen menos del 3% de los sufragios. Ipsos reporta un 19,4% de electores indecisos.

Con ambos estudios se garantizaría una segunda vuelta entre Arce y Mesa, de mantenerse los porcentajes de intención de votos obtenidos el 18 de octubre. En el balotaje, Mesa ganaría holgadamente, según la encuesta de Ipsos.

El estudio de Tu Voto Cuenta señala que Luis Fernando Camacho, de la alianza Creemos, tiene 13,9%, Chi Hyun Chung de FPV llega al 2,3%, Tuto Quiroga de Libre 21 el 1,1%, María de la Cruz Bayá de ADN el 0,4% y Feliciano Mamani de Pan-Bol con 0,3%. Los votos blancos suman 5,4%, nulos 6,3%, mientras que los indecisos suman 9,9%, de acuerdo con el estudio.