Activan requerimiento fiscal contra clínica por fallecimiento de Gutiérrez

Fuente: erbol.com.bo

El Ministerio de Gobierno ha decidido constituirse en parte de la investigación y activó un requerimiento fiscal contra la clínica privada CEMES, para conocer un informe sobre las condiciones en que fue internado y las causas del fallecimiento del dirigente minero Orlando Gutiérrez.

En conferencia de prensa, el viceministro de Régimen Interior Javier Issa, indicó que existe mucho hermetismo en la familia y en la clínica sobre el estado de salud primario de Gutiérrez al momento de ingresar al centro de salud privado.

“No tenemos mucha información, se está tergiversando mucho en las redes sociales (en sentido) que el señor Gutiérrez habría sido víctima de algún tipo de atentado. No tenemos ninguna denuncia respeto que haya sido agredido o atentado contra su vida”, declaró.

Explicó que la familia no ha presentado denuncia en contra de algunas personas que habrían atentado, pero que en todo caso la Policía Boliviana y el Ministerio Público abrieron investigación de oficio y el Ministerio de Gobierno será parte para buscar a los autores si los hubiere.

Preció que lo único que se conoce es que el 22 o 23 de octubre Gutiérrez fue internado con traumatismo encefalocraneano en el parietal izquierdo. Tras conocer ese hecho la Policía Boliviana se apersonaron a la clínica donde no quisieron dar ningún tipo de información

“La clínica no quiere aclarar la fecha de internación”, afirmó a tiempo de advertir que en caso que se determine que se ha ocultado información o no se dé la información correcta, el Ministerio de Gobierno va a iniciar procesos en contra de las personas que no hayan coadyuvado con la investigación.

Recordó que en principio un médico indicó que no revestía peligro el estado de salud de Orlando Gutiérrez, pero lo cierto es que el dirigente minero falleció y no se sabe si es por traumatismo o tal vez por otras cosas que todavía se tienen que investigar.

La respuesta surge luego que dirigentes mineros exigieron al gobierno investigue este caso, mientras otros apuntan a la derecha y al mismo gobierno transitorio de ser los posibles autores de la agresión que habría sufrido.

El ministro de Gobierno Arturo Murillo escribió en su cuenta de twitter que lamenta la muerte de Orlando Gutiérrez, pero dijo que les preocupa el hermetismo que maneja la familia y clínica CEMES, “quienes no permitieron acceso a FELCC, ni Fiscalía no dejaron realizar autopsia de ley, acusa de que fue agredido, él bebía con amigos ¿quiénes eran? preguntó la autoridad.