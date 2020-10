ADN se baja, pero Bayá se aferra a la candidatura

Fuente: Página Siete

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

Acción Democrática Nacionalista (ADN) decidió no participar en las elecciones generales del 18 de octubre, y optó por bajar a toda su plancha de postulantes. Esa decisión se oficializaría ante el Órgano Electoral en las siguientes horas. En tanto, su candidata a la presidencia María de la Cruz Bayá se aferra a su postulación.

El Comité Político Nacional de ADN se reunió el martes en la ciudad de Sucre (Chuquisaca), para analizar si ese frente continuaba o no en la carrera electoral. Tras reflexionar sobre la situación política, su directiva acordó por mayoría suspender su participación en la contienda electoral, con el objetivo de no dispersar más la votación e impedir el retorno del Movimiento Al Socialismo (MAS) al poder.

Freddy Terrazas, jefe nacional de ADN, confirmó a Página Siete la decisión de su tienda política, de bajarse de los comicios. Esa determinación -indicó- se hará oficial en las próximas horas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el que presentarán una carta notariada y la resolución del partido.

“La conclusión es esa. Acción Democrática Nacionalista no va a participar de la presente contienda electoral y al no participar ADN, no pueden participar los candidatos a presidente, vicepresidente ni a parlamentarios. El motivo fundamental es la unidad que demanda la población (…). Queremos contribuir a que no vuelva el MAS”, afirmó Terrazas.

Acción Democrática Nacionalista es un partido político con 41 años de trayectoria. Fue fundado el 23 de marzo de 1979 por el general Hugo Banzer.

De cara a los comicios del 18 de octubre, el frente sorprendió a propios y extraños al presentar un binomio, porque en los últimos años ese partido no tuvo un protagonismo como en su “época de oro” en los tiempos del general Banzer.

No obstante, debido a la decisión de su directiva, ADN cierra su participación en este proceso electoral, en el que figuró como último en la intención de voto. De acuerdo con el reciente estudio de opinión en materia electoral de Ciesmori para Unitel, publicado el 1 de octubre, ADN tiene el 0,3% de intención de voto.

Sin embargo, esto no desanima a su candidata María de la Cruz Bayá, quien ayer ratificó que continuará en carrera electoral. Además, ella sostiene que no fue partícipe de la determinación que tomó la cúpula de ADN.

“Yo no he recibido ninguna notificación, no me han llamado, no tengo novedades de la jefatura nacional (…). Si ADN quiere bajarse, tiene todo el derecho de hacerlo. De acuerdo a ley no es posible, la única que puede bajar la candidatura general es la candidata a presidenta”, dijo Bayá, según un reporte de ANF.

Bayá es líder de la agrupación La Patria Primero y fue invitada por ADN a postular a la presidencia, rumbo a los comicios del 18 de octubre. En tal sentido, su organización es la que impulsa la campaña electoral, indicó a Página Siete Remberto Soliz, coordinador de su grupo, quien ratificó la versión de Bayá de no renunciar a su candidatura. El argumento que dio Soliz es que a pesar de tener un bajo porcentaje de preferencia electoral, la postulante, en las últimas semanas, logró la simpatía de la gente.

“Esto le puedo asegurar: la doctora Bayá no se va a bajar de este camino electoral. Ella sigue de candidata, sigue en campaña. La gente exige que continúe (en carrera), porque ya llegó al corazón de la gente, especialmente a las mujeres (…). Ella ha decidido continuar y es lo correcto”, afirmó Soliz.

El artículo 46 de la Ley 026 de Régimen Electoral establece que un candidato “para ser elegible es necesario ser postulado por una organización política, o cuando corresponda, por una nación o pueblo indígena originario campesino”

No obstante, el artículo 108 de la misma norma dispone que la renuncia será presentada por el candidato interesado o su apoderado y “será acreditado por la respectiva organización política”.

El experto en temas electorales Miguel Serrano explicó que en esta situación existe un “vacío legal”, ya que “ADN no puede ‘renunciárselo’ y ella (Bayá) no puede presentarse sin respaldo” de un frente político.

En todo caso, Serrano explicó que si procede el alejamiento de ADN, “la papeleta electoral tendrá dos franjas inutilizadas. Los votos para Juntos y ADN si llegan a un acuerdo, serán nulos y serán indirectamente beneficio para el que tenga la mayoría relativa de votos”.