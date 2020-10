ADN se retira de la contienda electoral, su candidata dice que es una «fake news»

Nacional

Las jefaturas de Acción Democrática Nacionalista (ADN) determinaron retirar este martes a la organización política de las elecciones generales, cuando faltan 12 días para la jornada de votación, y la candidata presidencial María de la Cruz Bayá dijo que es «fake news» (noticia falsa), y anunció que este martes se dirigirá al país en conferencia de prensa en plaza Murillo.

“Nosotros, como Acción Democrática Nacionalista y por el bien de Bolivia, nos retiramos de esta elección”, informó en red Uno el jefe departamental de La Paz, José Luis Bascopé, después de una reunión con el jefe nacional de ADN, Freddy Terrazas y las representaciones departamentales.

Horas antes Germán Cardona, coronel de Ejército que en 2015 denunció que cocaína peruana y boliviana salía del aeropuerto de Chimoré y poco después se retractaría, dijo en su cuenta de Twitter que la ADN se retiraba de los comicios del 18 de octubre ante el presunto “megafraude” electoral.

“Informo que ante el Megafraude que se aproxima, Acción Democrática Nacionalista se retira de las Elecciones Nacionales del O18, instamos a los demás candidatos de la Oposición que sigan nuestros pasos, Atte. Cnl. Germán Cardona, Secretario Ejecutivo Departamental de ADN”, se lee en su cuenta de Twitter.

La candidata Bayá dijo en algunos canales de televisión que ella no había declinado a su candidatura y si eso ocurría lo habría comunicado ella y no otra persona. “Este señor (Germán Cardona) no se encuentra en la certificación (de jefe departamental de la ADN) que me ha entregado el TSE, y por tanto es un fake news (noticia falsa), seguramente es una noticia (falsa) que ha sido alimentada por el espíritu de otras candidaturas que se están viendo mermadas, que se están viendo en riesgo, porque esta es una candidatura que habla la verdad”, dijo Bayá en una entrevista con Casimira Lema y Ximena Galarza del Canal 13.

En otra entrevista con red ATB, conducida por María René Duchén, Baya dijo que si “declinaría lo diría yo y no otra persona”, en referencia a Cardona, y anunció que este miércoles emitirá un mensaje al país en plaza Murillo de La Paz.