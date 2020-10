Always jugará tres partidos amistosos en Santa Cruz

Fuente: paginasiete.bo

Luego de la suspensión de su gira por Argentina, la dirigencia de Always Ready acordó cuatro amistosos, en siete días, para el plantel. Este sábado, los millonarios se medirán con Nacional Potosí, en el estadio de Villa Ingenio y la próxima semana viajarán a Santa Cruz, donde se enfrentará a Torre Fuerte, Blooming y Real Santa Cruz.

“Hubiese sido mucho mejor estar fuera del país, es mi criterio, porque sería como jugar competencia internacional: Sudamericana o Libertadores. Pero bueno, no se ha podido porque no nos han dado los permisos, no es que nosotros como Always Ready no hayamos podido, nosotros tenemos la posibilidad de ir a Santa Cruz y hacer como mínimo tres partidos que nos va venir bien, nos va beneficiar enormemente y estamos contentos por eso», explicó Eduardo Villegas, DT del cuadro millonario.

Para el técnico de la banda roja, el tema de la pandemia perjudicó el trabajo en la parte física. “No hemos tenido disponibilidad de lugares como gimnasios para hacer la parte de fuerza y tampoco la parte de arena así que hemos hecho lo que hemos podido según la disponibilidad”, apuntó Villegas.

Always trabaja casi con plantel completo. Jair Torrico se sumará hoy a los entrenamientos y se espera que el colombiano Duvier Riascos llegue la primera semana de noviembre. Los millonarios tienes a tres jugadores lesionados, Samuel Galindo, Rodrigo Ramallo y Marc Enoumba; el capitán del equipo está en la última fase de su recuperación luego de una operación y en el caso de los dos últimos jugadores ambos salieron lesionados en el partido frente a Atlético Palmaflor.

“Los chicos están bien motivados, pero estamos bien, no estamos completos, hemos tenido algunas bajas y se están tratando, la parte médica está trabajando en ello y los vamos a tener recuperados, vamos a tener a Jair Torrico y Duvier Riascos que va llegar los primeros días del próximo mes”, explicó Villegas.