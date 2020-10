Analista sobre Arce: el artífice del «milagro» económico ahora tiene que demostrar qué tan bueno es en crisis

El analista Franklin Pareja afirmó este viernes que el presidente electo Luis Arce Catacora considerado el artífice del supuesto milagro económico, está frente al desafío de demostrar qué tan bueno es administrando un país en crisis económica.

“Como se plantea en el imaginario de que el artífice del éxito del modelo económico es el señor Arce Catacora, bueno pues, ahora estamos con el artífice del supuesto milagro económico y nos tiene que demostrar qué tan bueno es en crisis, porque una cosa es ser bueno en bonanza y otra cosa es ser bueno en crisis”, manifestó.

Indicó que Arce Catacora no está recibiendo el país como recibió Evo Morales con todos los astros alineados a su favor, está recibiendo un país crispado, polarizado y con una profunda crisis económica que tiene que resolver no solamente en el marco de una compresión de los sectores populares.

En su lectura el futuro gobierno también debe entender que ha recibido el apoyo de las clases medias de las que Evo Morales se ha distanciado porque tomó medidas atentatorias.

En todo caso dijo que todos desean una buena gestión porque el país no tiene tener incertidumbre, no quiere que se profundice el desempleo, sino medidas que reactiven la economía, crédito barato, bajada de impuestos; no pensar solamente en sector populares, sino en las clases medias urbanas, porque esta elección ha demostrado que el MAS es un partido policlasista

Considera también que otro desafío es marcar un nuevo estilo de gobierno desde la Asamblea, donde en la gestión de Evo Morales, ante actos de fiscalización los ministros salían aplaudidos.

Cree que el país necesita un gobierno más institucional, más democrático, más dialogante y tomar medidas duras si alguno de sus ministros no función o está lastrado por algún hecho que no vaya ser compatible con lo que es una gestión pública transparente.

“En la evaluación del período Morales, muchos dicen que ha sido una gran gestión. Ha habido muchos cambios sociales, sí; pero ha habido mucha corrupción, desinstitucionalización, mucha violación a la Constitución Política del Estado, entonces lo que uno se pregunta ahora, es el continuismo de esas prácticas o más bien el relanzamiento de un talante más democrático e institucional”, manifestó a la red ATB.

Observa que el ciclo del proceso no ha terminado, sino lo que ha cambiado es la era de Evo Morales, pero si las prácticas del pasado se repiten durante la gestión de Arce Catacora, entonces no ha acabado la era de Morales tampoco. “Esas cosas son importantes, elementos diferenciadores claves que tiene como desafío”, indicó.