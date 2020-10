Añez: el MAS solo busca el poder para enriquecimiento de su cúpula

Fuente: erbol.com.bo

La presidente de transición Jeanine Añez advirtió este miércoles que el Movimiento al Socialismo (MAS) no tiene un proyecto de país para brindar mejores días a los bolivianos, sino un proyecto geopolítico de poder que busca el enriquecimiento de la cúpula y de unos cuantos como los caudillos populistas y autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Añez presentó su diagnóstico durante la instalación del gabinete ampliado en la Casa Gran del Pueblo para iniciar el proceso de transición y advirtió que el MAS usa el sistema democrático y pretende robarse el cerebro de aquellas personas de repente algún momento creyeron en ellos o pretendían un cambio en sus vidas.

Manifestó que ese “proyecto de poder mezquino” recurre al discurso engañoso de que trabajan por las familias necesitadas o de que trabajan por la gente más necesitada.

Dijo que en el fondo el MAS quería no solamente someter a los bolivianos, sino también decidir por sus vidas, de sus hijos y las futuras generaciones y por ello como gobierno de transición tenía que cuidar la democracia y no defraudar al pueblo boliviano.

“Los populistas autoritarios solamente quieren el enriquecimiento de la cúpula, de unos cuantos, el resto de los bolivianos no tiene importancia. Eso nos ha provocado muchas angustias porque una cosa es verlo de afuera y otra es lo que vivimos durante este tiempo, porque a los violentos no les interesa la vida de los pueblos, sino aferrarse al poder” indicó.

Ratificó que, durante 14 años, el gobierno de Evo Morales tuvo “cero independencia” de poderes del Estado y absoluto sometimiento de las autoridades e instituciones. “Así gobiernan los populistas autoritarios y eso me llena de satisfacción, me enorgullece y les doy muchas gracias a ustedes de acompañarme en estos momentos difíciles, porque eso les hicimos frente; a esos violentos los frenamos y no fue una sola vez, sino también en agosto cuando quería retomar el poder en momentos de la pandemia”.

Dijo que, en ese tiempo de pandemia, el gabinete hizo grandes esfuerzos para equipar hospitales porque la prioridad era atender a los infectados por el coronavirus que generó mucho dolor porque todos perdimos algún familiar cercano.

“Ellos (el MAS) hicieron una canallada gigantesca porque varios bolivianos perdieron la vida porque los violentos bloquearon el oxígeno, no pensaban en la salud de los bolivianos sino en la posibilidad de que la señora del frente (Eva Copa) venga a reemplazarme; no se salieron con la suya, porque a pesar de tener todo en contra, tuvimos el valor de volver a enfrentarlos y frenarlos”, indicó.

Añez advirtió que, si los masistas vuelven a amenazar, deben saber que el miedo les perdimos hace rato, y además que ya tienen experiencia para volverlos a frenar. “Si ellos quieren salir a las calles, volver a convulsionar el país en este tiempo de elecciones democráticas, ahí nos van a encontrar, ahí los vamos a frenar. Pero los populistas autoritarios, mientras nosotros seamos gobierno, no tiene ninguna posibilidad de retorno, eso ya lo hemos advertido y los vamos a sostener”, puntualizó.

La presidente aseguró que, en la historia del país, ningún gobierno pasó tantas crisis juntas y enfrentar tantas dificultades y “esos momentos de desesperación que yo los pasaba, lo pasó todo el gabinete, pero con la fe puesta en Dios, estamos saliendo adelante ingresando a una reactivación económica”.

Indicó que hay un proceso de generación de empleo a través de las obras públicas y aún no está siendo fácil reactivar la economía. Destacó el trabajo responsable de sus colaboradores pese a no tener momentos de tranquilidad y la prueba son los incendios que todavía traviesa el oriente boliviano.

“Tantas crisis juntas, tantas necesidades juntas nos ha fortalecido demasiado, y ha provocado tener mucho compromiso con los bolivianos, pero también merece la pena. De repente no estemos mucho tiempo más, pero hay que trabajar para que nuestros hijos vivan en paz y con muchas condiciones para trabajar”, manifestó al anunciar que vienen tiempos mejores sin dejar de lado un posible rebrote de la pandemia.