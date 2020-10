Áñez: «Lo peor que nos puede suceder en este momento es la dispersión del voto»

Fuente: ABI

La presidenta Jeanine Áñez instó este jueves, nuevamente, a la unidad rumbo a las elecciones del próximo 18 de octubre, pues consideró que lo peor que puede pasar en este momento es seguir con la dispersión del voto.

«Para mí no ha sido algo que me duela o que yo no lo hubiera querido hacer (la decisión que asumí) porque yo he sentido la necesidad de luchar contra el populismo autoritario y por eso fue que dejé la candidatura, porque lo peor que nos puede suceder a nosotros en este momento es la dispersión del voto», manifestó la autoridad, durante su participación en el «Encuentro por una autonomía de verdad», que se realizó en Santa Cruz.

El pasado 17 de septiembre, Áñez renunció a su candidatura a la presidencia por la alianza Juntos, en demanda de unidad en favor de la democracia a fin de que el Movimiento Al Socialismo (MAS), de Evo Morales, no vuelva a ganar las elecciones.

«Todos salimos a las calles (a protestar el año pasado contra el intento de Morales de quedarse en el poder) porque queríamos democracia y libertad, por el hartazgo (acción y efecto de hartar) de 14 años de amedrentamiento, de procesos a nuestras autoridades, (…) por eso ahora tenemos la enorme responsabilidad de ser conscientes y ver lo que más conviene a Bolivia», agregó.

Remarcó que el país quiere vivir en paz, en libertad y democracia plena, por lo que se debe seguir trabajando en búsqueda de alcanzar ese objetivo.

Además, «estoy segura que los bolivianos ya tenemos la madurez suficiente como para saber lo que queremos en el futuro y si quisiéramos todavía (continuar con él) autoritarismo populista (tenemos ahí ejemplo) de Cuba, que no es la mejor opción de libertad, democracia y economía, (entonces ese país) que nos sirva como referente para que todos los bolivianos reflexionemos y tengamos días mejores», enfatizó.

En tanto, «yo voy a seguir luchando por eso desde donde me toque, así como lo hice en la Asamblea Constituyente, así como lo hice desde el Senado, porque no vengo de una lucha de 21 días o de dos meses, yo vengo también de una lucha de 14 años», puntualizó.

