Arce adelanta que los jueces serán elegidos por meritocracia

El candidato ganador de las elecciones nacionales, Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS) habló sobre nuevas políticas que adoptará en su gobierno. Una de ellas es elegir autoridades judiciales por meritocracia, esto para no judicializar la política.

Arce, quien era ministro de Economía en la gestión de Evo Morales, fue entrevistado por El País de España. Él habló sobre los procesos contra opositores políticos, la justicia y las nuevas políticas económicas.

“No está bien judicializar la política. Afecta a la credibilidad de la propia justicia y las personas deben perder tiempo en juicios totalmente infundados, como ha sido mi caso”, contó. Desde su perspectiva, el gobierno transitorio de Jeanine Añez hizo una campaña de desprestigio en su contra para afectarlo en las elecciones.

Para él, se debe hacer política de otra manera y la justicia es una deuda que tiene el MAS para con el país. Arce reconoció que elegir autoridades judiciales por voto fue un error y debe primar el mérito profesional.

“La justicia es una deuda que tenemos como MAS. No le estamos prestando un buen servicio de justicia al pueblo, nos equivocamos con la elección de las autoridades judiciales por el voto. Hay que volver a lo meritocrático, pero no al cuoteo de jueces y fiscales de los años noventa”, comentó.

En esa misma línea, los militantes del MAS que tuvieron conflictos con la justicia, serían sometidos a procesos imparciales, siempre y cuando se elija por meritoracia. “Cuando asumamos, los jueces y fiscales ya no van a tener la presión que está sufriendo hoy de este Gobierno. Si quitamos esa presión, los jueces y fiscales va a poder actuar de forma imparcial, cumpliendo la norma, y va a quedar claro que la mayoría de las acusaciones son eminentemente políticas”, alegó Arce.

Para él, los procesos tienen que seguir y los acusados deben defenderse, “pero creo que el 99,9% de los casos son políticos”, objetó.

Sobre los partidos de oposición, dijo que su gobierno conversará con todos los sectores, incluso con líder opositor cruceño, Luis Fernando Camacho. “Nosotros vamos a conversar con todos los sectores, inclusive con Camacho, pese a que no nos quiere, a que hay racismo y odio, mucho odio. Lamentablemente, ha habido mucho odio contra el MAS y eso no es bueno. No se debe cultivar el odio; más bien hay que cultivar amor para cosechar cosas positivas”, destacó.

Ente las políticas para superar la crisis económica del país, Arce anunció que se impondrá un impuesto a las grandes fortunas. “Solo lo paga el 0,01% de la población. Muchos millonarios del mundo han pagado voluntariamente más impuestos para ayudar con la crisis de la Covid-19. Cuando hablamos de millonarios no estamos hablando de un patrimonio empresarial, sino personal”, explicó quien se convertirá en el próximo gobierno de Bolivia.

Consultado sobre el papel de Evo Morales en su gobierno, dijo que se mantendrá en un rol de mediador entre el Gobierno y las organizaciones sociales y también tendrá que ocuparse de los varios juicios iniciados en su contra.

«Lo cierto es que en el Gobierno (Evo) no tiene ninguna participación; él tiene su rol como presidente del MAS, que es importantísimo. En este tiempo nos hemos dado cuenta de que fallamos al no fortalecer las instancias del propio MAS. Él puede contribuir en las relaciones [del Gobierno] con las organizaciones sociales. Y también va a estar bastante ocupado tratando de resolver los juicios que tiene. No vemos que lo que pueda hacer o decir el compañero Evo vaya a afectarnos. Lo que hagamos y no hagamos, los errores que cometamos nosotros, eso es lo que nos puede afectar. La pelota está en nuestra cancha», afirmó.