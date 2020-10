Arce: Ojalá Murillo en EEUU no esté recibiendo instrucciones para evitar elecciones o hacer fraude

Fuente: paginasiete.bo

El candidato presidencial por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, manifestó el jueves que espera que el viaje del ministro de Gobierno Arturo Murillo a Estados Unidos (EEUU) no haya sido para recibir instrucciones para evitar la realización de las elecciones generales previstas para el 18 de octubre o para la realización de un supuesto fraude electoral.

“Ojalá que él (Murillo) no esté recibiendo instrucciones de convulsionar al país. Ellos (el Gobierno de Jeanine Áñez) ojalá no estén recibiendo instrucciones de que no se lleven adelante las elecciones o finalmente como ocurrió en Honduras hacer fraude electoral. Ojalá que no sean esas las instrucciones que esté recibiendo el señor Murillo allá en Estados Unidos”, señaló el exministro de Economía.

El lunes en horas de la noche, a días de realizarse los comicios, Murillo viajó a EEUU, donde debía reunirse con representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Departamento de Estado de Estados Unidos.

El ministro de Gobierno se reunió este martes con el secretario General de la OEA, Luis Almagro. «Acabamos (una) productiva reunión», informó en su cuenta en Twitter, tras los cuestionamientos por su viaje al país del norte, en medio de una crisis de gabinete ministerial.

Por su parte, Almagro, en su cuenta de Twitter, afirmó que se reunió con el titular de Gobierno, quien le habría transmitido su preocupación sobre la posibilidad de un nuevo fraude en las elecciones generales. “Nos comprometimos a máximos esfuerzos a fortalecer la Misión Electoral de #OEAenBolivia y a asegurar la voluntad del pueblo”, señaló.

El papel de la misión de la OEA y de Almagro respecto a las elecciones anuladas de octubre de 2019 por acusaciones de irregularidades durante los comicios, ha sido cuestionado por allegados al Movimiento Al Socialismo (MAS), por instituciones y por países como México, debido a que el organismo aún no responde cuestionamientos sobre una falta de muestra estadística importante que sostenga la acusación.

Murillo repitió en reiteradas oportunidades que el MAS perderá las elecciones y desconocerá los resultados, convocando a la convulsión del país. Sin embargo, los estudios de opinión muestran al expartido de gobierno como posible ganador, aunque en la última encuesta de Ciesmori presentada este miércoles, muestra un posible balotaje.

Arce recordó que los viajes de autoridades de Estado al país del norte eran frecuentes durante el período de gobiernos neoliberales para recibir instrucciones sobre diferentes asuntos que debían ser resueltos de manera interna.

“Con respecto al viaje del señor Murillo, eso veíamos en el período neoliberal siempre, el Gobierno iba a los Estados Unidos para recibir instrucciones de qué es lo que tienen qué hacer”, sostuvo.