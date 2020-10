Arce promete gobernar solo 5 años y Mesa dice que si Evo vuelve debe rendir cuentas

Con dos concentraciones paralelas en Santa Cruz, el MAS y Comunidad Ciudadana cerraron sus campañas en este departamento. El candidato masista Luis Arce Catacora concentró a sus militantes en el mercado Abasto y en el mismo dijo que él solo gobernará cinco años y dejará el cargo a otros líderes; mientras que Carlos Mesa, en el Parque Urbano Central dijo que si Evo Morales quiere retornar al país volverá a rendir cuentas de sus actos.

“Vamos a hacer un gobierno que se proyecte para los siguientes años, nosotros nos vamos a ir después de los cinco años, pero vamos a dejar un MAS renovado para que continúe el proceso hasta la eternidad”, dijo Arce en su discurso ante sus simpatizantes.

Aseguró que el objetivo del retorno al Gobierno es concluir las tareas que dejó pendiente Evo Morales cuando dejó la administración del Estado el año pasado, añadió que su candidatura es la única garantía de que los recursos naturales no pasen a manos de las empresas trasnacionales.

Que vuelva

Mientras en otro punto de la ciudad, Carlos Mesa convocó a su militancia para realizar el cierre nacional de campaña en Santa Cruz y dijo que la decisión obedece a la importancia que tiene esta tierra para el resto del país.

“Decir no a Evo Morales, que el autócrata no se confunda, si vuelve a Bolivia volverá para rendir cuentas, no para otra cosa y eso depende de nosotros, depende de tu voto” dijo Mesa ante los asistentes a este cierre de campaña.

Para Carlos Mesa, el candidato del MAS no es otra cosa que Evo Morales disfrazado y dijo que Luis Arce no debe hacerse el distraído porque él fue el ministro de Economía del anterior gobierno y firmó los cheques de casos como el exfondo indígena o la construcción de “ese mamotreto detrás de palacio de Gobierno”, en alusión a la Casa Grande del Pueblo.

Santa Cruz

El candidato vicepresidencial por CC, Gustavo Pedraza, aseguró que Santa Cruz gobernará el país por derecho propio y que este es el siglo del departamento. Pedraza concentró su discurso en condenar los incendios y las concesiones que entregó el gobierno del MAS a intereses empresariales.

“Santa Cruz va a gobernar este país, ratifico que Santa Cruz va a tener vicepresidente, Santa Cruz va a ser gobierno porque tiene el derecho ganado, porque no solo somos el centro de la economía, nuestras manos han labrado, han palpitado la lucha, este es nuestro tiempo, nuestro siglo y vamos a gobernar”, arengó.