Ariana Grande anunció su sexto disco para los próximos días

En días refiriéndose, la reconocida cantante, Ariana Grande, anunció que lanzará un disco sorpresa este mes. “No puedo esperar a darles mi álbum este mes”, escribió la artista en su cuenta de Twitter sin ofrecer más detalles.

Grande ha regalado varias pistas de su nuevo material tras subir fotografías en las que aparece con su productor habitual, Tommy Brown, y publicar otras instantáneas trabajando en nuevas canciones.

i can’t wait to give u my album this month

— Ariana Grande (@ArianaGrande) October 14, 2020