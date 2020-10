Ayer el Gobierno señaló que sólo se quema flora y fauna, hoy activistas responden con marcha

Fuente: Página Siete

El miércoles el ministro de Defensa, Luis Fernando López indicó ante la prensa que los focos de incendio se encuentran en lugares que no sirven para nada, ya que “sólo hay flora y fauna”, posteriormente se disculpó; sin embargo, este jueves un grupo de activistas desarrolló una marcha en La Paz, en la que reprocharon esas declaraciones.

“Los focos de incendio se encuentran en lugares donde no sirve ni para el chaqueo ni para explotar madera, para nada, son cañadones donde sólo hay fauna y flora, entonces eso sólo es un aditamento”, manifestó López y horas después se disculpó por esas palabras.

Las declaraciones fueron blanco de crítica de grupos ambientalistas y de activistas, que se encuentran reclamando por la inacción del Ejecutivo ante la dimensión de los incendios forestales que se encuentran activos desde el mes de abril.

Es así que este jueves en horas de la tarde, en la sede de Gobierno, se desarrolló una marcha de activistas que piden acciones concretas y contundentes contra los incendios, y en rechazo a las palabras de la autoridad.

Con carteles que contenían leyendas, como: “no señor López, no son lugares que no sirven para nada: La flora y fauna son elementos vitales para el equilibrio de los ecosistemas, de los cuales todos nosotros dependemos”. “El mundo cambia con tu ejemplo». «Ni soya ni coca, la Pacha no se toca”, marcharon, acompañados de expresiones artísticas.

Luego de recorrer el centro paceño, llegaron hasta las instalaciones del Ministerio de Defensa, en la avenida 20 de Octubre, donde procedieron a colocar carteles que señalaban: “Se busca: Gobierno que se preocupe por el medioambiente. Bolivia arde”. “Que ardan los políticos, no los bosques”. “Presupuesto para la atención de la fauna silvestre”. “Los monumentos se pueden reparar, la flora y la fauna quemada, no”. “No es la sequía, son los grandes negociados para expandir la agroindustria”, se podía leer en los materiales pegados en el frontis de la cartera de Estado.

El pasado jueves el Gobierno declaró desastre nacional a fin de captar ayuda internacional, la misma que ha sido anunciada por algunos organismos como Usaid, sin embargo a la fecha no se hace efectiva.

De acuerdo a un reporte de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) realizado en septiembre, los incendios forestales y focos de calor en Bolivia afectaron a más de 1.180.000 hectáreas de bosques, pastizales y sabanas. El daño incluye a 52 áreas protegidas municipales, departamentales y nacionales.

Ya en octubre se comunicó que los focos de calor habían superado los registros de 2019

En el periodo del 28 septiembre al 4 de octubre se han registrado 27.152 focos de calor. El promedio diario en esta última semana ha sido de 3.879 focos, mayor que el promedio de 2019 que registró 3.173 focos por día, según la propia ABT.

De acuerdo al Gobierno se reportan casi 2 millones de hectáreas quemadas, en la gestión 2019 se contabilizó casi 5 millones.