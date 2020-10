«Camacho le hace el juego al MAS y facilita el camino a Arce»: Del Rincón en CNN

El voto de Camacho fortalece al MAS porque debilita a Mesa», subrayó el reconocido periodista internacional Fernando del Rincón, en un extenso análisis sobre la situación que se vive en Bolivia, a pocos días del verificativo de los comicios generales. Camacho y Pumari de Creemos, la tercera fuerza en intención de voto, «le están haciendo el juego al MAS y facilitando el camino a Luis Arce», insistió.

Del Rincón, bien informado sobre el panorama electoral en Bolivia, menciónó que al momento no está definido si habrá un ganador en primera vuelta o si el país irá a un balotaje. Recordó que segun las encuestas, hay un primero, Arce, un segundo, Mesa y un tercero, Camacho. «Y es precisamente el tercero el que le complica las cosas al candidato con mayor opción de enfrentar al MAS y ganarle», apuntó.

El periodista calificó a Camacho de incoherente y le recordó que en principio el aseguraba que no sería candidato, luego cambió de posición, posteriormente insistió en la necesidad de conformar un frente único de todos los partidos para enfrentar al MAS y cerrar el paso al retorno de Evo Morales al poder, a través de Arce. Esa unidad no se dió, pero «ahora Camacho tiene en sus manos hacer realidad esa unión para cerrar el paso al MAS y no lo hace», apuntó.

Del Rincón dijo que el binomio de Creemos no está midiendo el riesgo del retorno del MAS al gobierno y en una pregunta directa a Camacho expresó ¿qué cree que va a pasar con usted, Pumari y toda la oposición al masismo, si regresa el MAS y Evo Morales? y agregó ¿cuál es el futuro de ustedes y de Bolivia?

El periodista dijo que Camacho, luego de quedar en evidencia su «traición» a Pumari al filtrar un audio, no quiso volver a hablar con el programa Conclusiones. «Hay dos personajes que no nos atienden llamadas ni aceptaron entrevistas, uno es Arce del MAS y el otro es Camacho», comentó Del Rincón, quien reiteró la invitación al candidato de Creemos, a hablar en lo que resta de las horas de este jueves «para saber si usted y la oposicion al MAS en Bolivia tendran un mañana». (eju.tv /l.m.)

