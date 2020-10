Camacho llega a Cobija, Arce juega básquetbol en La Paz y Mesa aprovecha las redes sociales

Fuente: El Deber Ivan Alejandro Paredes Tamayo

La campaña electoral mantiene su intensidad. Los candidatos a la Presidencia no bajan la guarda y con diferentes estrategias llegan a la población. El presidenciable de Creemos, Luis Fernando Camacho, llegó al departamento de Pando y visitó varias regiones de esa región y su capital, Cobija. Mientras, Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS), se quedó en La Paz para jugar un partido de básquetbol y reunirse con artistas.

Carlos Mesa, postulante de Comunidad Ciudadana (CC), utilizó las redes sociales para pedir el voto. Fue su acompañante, Gustavo Pedraza, quien visitó la Chiquitania. Por último, Jorge Quiroga, de Libre 21, encabezó una caravana de vehículos en la sede de Gobierno.

El binomio de Creemos, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, visitaron varios municipios de Pando, como Cobija, El Sena, Gonzalo Moreno, Porvenir y Puerto Rico. Los candidatos realizaron diversas caravanas en vehículos y estuvieron acompañados por Leopoldo Fernández, exprefecto de Pando y ahora aliado de Creemos. La dupla electoral ayer estuvo en Beni y mañana estarán en Cochabamba para cerrar su campaña en Santa Cruz.

«Hay mucha pobreza en Bolivia, tanto en occidente como en oriente. Y eso no es porque la gente quiere ser pobre, sino porque no hay normas, no existen leyes que beneficien a los pobres. Lo que han hecho los políticos todo este tiempo es agarrarse del pobre para llegar al poder y luego olvidarse del pobre. Los jóvenes hoy ya no son el futuro, son el presente. Ustedes salieron a las calles, con las mujeres de todas las edades», destacó Pumari en el municipio de El Sena.

Mientras, el candidato del MAS jugó por la mañana un partido de básquetbol en La Paz y estuvo con periodistas deportivos. Luego atendió a medios internacionales y al medio día compartió un almuerzo con artistas nacionales. Su acompañante, David Choquehuanca, llegó a varias zonas de Potosí, entre ellas el municipio de Sacaca.

«Yo soy un amante de la música, pero no soy un experto. Lo que yo les propongo a ustedes y creo que está en su propuesta, es el Consejo de las Culturas», detalló Arce, quien luego se inclinó por restituir el Ministerio de Culturas y Turismo. Sobre el deporte, dijo que volverá activar los Juegos Plurinacionales, crear centros de alto rendimiento y traer entrenadores del exterior para mejorar el deporte.

Por su parte, Mesa utilizó sus redes sociales para pedir el voto. Su estrategia se enfoca en evitar que el MAS regrese al poder y muestra las debilidades del partido de Evo Morales para lograr más sufragios. Su acompañante, Gustavo Pedraza, llegó a la Chiquitania para hacer campaña electoral.

«El único pacto de impunidad es el de Arce con su jefe Evo Morales para evitar que se investiguen el fraude, la corrupción, el abuso de poder y las acusaciones que involucran a menores de edad. En nuestro gobierno los delitos de Evo Morales no quedarán sin castigo», escribió Mesa en su cuenta de Twitter.

En La Paz, Jorge Quiroga, de Libre 21, encabezó una caravana de vehículos en la sede de Gobierno y denominó esa estrategia como «telaraña», ya que mientras recorría la ciudad sus militantes se sumaban hasta llegar al sur paceño.