Candidatos en campaña: Andrónico ratifica a Mariana, Dunn en la incertidumbre, Samuel evoca a Camacho y Tuto ratifica el cambio

Samuel Doria Medina, Andrónico Rodríguez, Jorge Tuto Quiroga y Jaime Dunn.

eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Andrónico ratifica a Mariana Prado como su acompañante de fórmula para las elecciones presidenciales

El candidato a la presidencia por Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, inició este sábado su campaña y proclamó a sus candidatos en un acto en la ciudad de La Paz. El actual presidente del Senado ratificó a Mariana Prado como su acompañante de fórmula. “Con nuestra compañera Mariana, que tomamos la decisión de asumir con tanta responsabilidad, mirando al futuro, queremos agradecerles las contribuciones para el programa de gobierno”, dijo. La candidatura de Prada estuvo en vilo por el pedido de varios sectores que no estaban de acuerdo con su postulación. Prado no dio ningún discurso, pero sí salió a la testera para mostrarse con Rodríguez ante las cámaras y sus seguidores. En su discurso, Rodríguez pidió unidad al “bloque nacional popular” y pidió no pelear por las candidaturas. Afirmó que algunas personas hacen “guerra sucia” y se comprometió a dar seguridad jurídica, impulsar la biotecnología, cambios en la ley minera, un estado más eficiente y una carga tributaria equilibrada.

– A la espera de la decisión del TSE, Jaime Dunn lleva su campaña a Santa Cruz

Jaime Dunn, precandidato presidencial por Nueva Generación Patriótica (NGP), inició este sábado su campaña electoral en los municipios cruceños de Cabezas y Camiri, a la espera de la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre su situación. Dunn se reunió con sus seguidores en Cabezas y compartió un almuerzo, para luego participar en actos de campaña. Luego, el analista financiero llegó a Camiri, su tierra natal, para pedir el voto. Se prevé que además visite otras localidades del sur boliviano. Dunn presentó el pasado miércoles sus documentos para habilitarse como candidato de NGP, pero el TSE pidió un informe a la Contraloría, que ya respondió. El postulante tenía pendiente la entrega de un documento de solvencia de la Contraloría, por deudas que contrajo cuando trabajó en la Alcaldía de El Alto, hace dos décadas. Según Dunn, logró presentar toda la documentación pertinente, pero el TSE definirá su situación en la Sala Plena de vocales que tendrá lugar la próxima semana.

– En campaña electoral, Samuel promete que Camacho recobrará su libertad y retomará la Gobernación

Como parte de uno de sus actos proselitistas, Samuel Doria Medina, candidato presidencial de la alianza Unidad, prometió la libertad de Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz que está detenido desde el 2022. “La próxima vez que venga aquí, me quiero comprometer a que voy a venir junto a Luis Fernando Camacho que va a recobrar su libertad. Vamos a venir con Luis Fernando, va a retomar la Gobernación, va a empezar a resolver los problemas que se tiene en el departamento de Santa Cruz”, prometió anoche Doria Medina en un acto político en Pampa de la Isla, circunscripción 46 de la capital cruceña. Camacho permanece recluido en la cárcel de Chonchocoro, La Paz, desde diciembre del 2022. Es acusado dentro del caso “golpe de Estado I” y también por impulsar el paro cívico de 36 días en Santa Cruz por el Censo de Población y Vivienda. Camacho y Doria Medina son aliados políticos en esta elección presidencial. El gobernador cruceño recibió propuestas de otros líderes, pero se decantó por el empresario.

– Elecciones 2025: «Hasta hace poco no había la alternativa de tomar el gobierno, ahora sí», confiesa Tuto Quiroga

El candidato a la presidencia por Alianza Libre, Jorge ‘Tuto’ Quiroga, admite que perseveró durante los últimos 20 años para llegar a estas elecciones y ofrecer un rumbo diferente para el país. Asimismo, resalta la importancia de implementar de manera urgente un programa de salvataje internacional, para devolver la estabilidad económica al país. Cuando se le consulta sobre la diferencia de ‘este Tuto’ con los de elecciones anteriores, Quiroga admite: «yo creo que estaba consciente que este proyecto del MAS, impulsado por la tecnología, venía a destrozar el hemisferio, lo vi de cerca, traté de advertirlo, pero no supe explicarlo», dijo. El análisis que realizó el presidenciable apuntó a que «el populismo gasta todo, cuando liquidan la producción, como pasó con el petróleo o el gas, se acaba la fiesta y llega la crisis; y si no tenemos una válvula democrática no podemos cambiar de rumbo, pero aquí tenemos una oportunidad. Por primera vez, en 20 años, ellos (el MAS) son una minoría y además, fragmentada. Y hay la posibilidad de cambiar de rumbo».

– “El pueblo se los va a comer vivos”: Suman voces contra los que pretenden sabotear las elecciones

Grupos afines a Evo Morales en El Alto nuevamente amenazaron con frenar las elecciones generales si su líder no es inscrito ni habilitado como candidato presidencial. La jornada pasada, el presidente del TSJ, Romel Saucedo, dijo que existe un firme compromiso para garantizar los comicios y advirtió que las intenciones de frenar el acto democrático no prosperarán. El vocal Tahuichi pidió al Ministerio Público actuar de oficio y procesar por delitos electorales a los dirigentes evistas que libremente lanzan las amenazas a través de redes sociales. El diputado Egüez también rechazó las acciones judiciales que se pretenden interponer para frenar las elecciones. “El gobierno sabe si el ‘masismo’ intenta sabotear las elecciones democráticas del 17 de agosto el pueblo les va cobrar caro, se los van a comer vivos. El pueblo no aguanta más a los ‘masistas’, el pueblo quiere ir a elecciones democráticas porque sabe que es la única forma de salir de esta situación”, dijo el legislador. Morales no puede ser presidente del Estado por una prohibición constitucional.

– Papeletas se imprimirán la siguiente semana, el 15 de julio deben comenzar a ser enviadas al exterior

Esta semana, el TSE convocó a todas las organizaciones políticas para definir las fotografías y los nombres definitivos que serán impresos en las papeletas. Algunos partidos aún no terminaron de inscribir a sus candidatos oficialmente. Una de las organizaciones políticas que aún falta que el TSE habilite a su candidato presidencial es Nueva Generación Patriótica. “Las primeras papeletas serán enviadas al exterior. El 15 de julio ya debe estar siendo despachado al exterior, a los 32 países donde nuestros compatriotas van a votar. Vamos a imprimir 8.4 millones de papeletas. Esas papeletas hay que armar en maletas, es un trabajo manual y requiere tiempo”, informó Tahuichi. Una vez que el TSE consolide las fotos y los nombres de los candidatos en la diagramación de las papeletas, comenzará a producirse en las imprentas. Todo ese proceso no debe pasar de la siguiente semana. “Ellos tienen que diagramar, igual tienen que quemar placas. Con esos tiempos, se estaría imprimiendo el 1 o 2 de julio”, agregó.

– Foro nacional exige a las actuales y futuras autoridades apoyo para la agricultura familiar, prevención de incendios y derechos políticos

Un foro nacional, con participación predominante de los pueblos indígenas y campesinos, llevado a cabo en La Paz entre el 26 y 27 de junio, resolvió pedir apoyo para la agricultura familiar, gestión y prevención de los incendios, además de derechos políticos. Los participantes, instaron a las actuales autoridades y a las que resulten electas en los comicios de agosto, “considerar y adoptar estos lineamientos planteados para la construcción de sus agendas políticas y de gestión”. El foro, que fue organizado por el Centro de Promoción e Investigación del Campesinado (CIPCA), demandó el “diseño e implementación de programas de apoyo técnico, financiero y comercial para fortalecer sistemas productivos en base a la agricultura familiar, agroecología, economía campesina e indígena”, para afrontar la situación de crisis del país. También pidió “garantizar la soberanía alimentaria mediante la promoción de prácticas sostenibles” y «desarrollar estrategias para aumentar la resiliencia de las familias y comunidades frente a la crisis».

– Indígenas piden a los candidatos tomar en cuenta su agenda, que es opuesta a la comprometida en el foro de la CAO

Mediante una carta abierta, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP) pidió a los candidatos a altos cargos del Estado que introduzcan la agenda de los pueblos indígenas, cuyo eje central es el cambio del modelo extractivista por otro sostenible. Esta agenda, según dijo el vocero de esa organización, Alex Villca, es opuesta a la que acordaron los tres principales candidatos opositores en le foro de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), realizado este miércoles. “Nuestra intención es que dejemos atrás el modelo económico extractivista y transitemos hacia un nuevo modelo económico sostenible”, dijo Villca . Por tanto, señaló que se trata de una “contrapropuesta a lo dicho recientemente en Santa Cruz”. “Hemos observado que están en total sintonía con el modelo cruceño, que tiene como producto estrella el agronegocio y la ganadería, lo que significa que la dinámica económica que tiene nuestro país no va a cambiar”, dijo Villca.

– Asamblea de la OEA aprueba resolución por el Bicentenario de la Independencia de Bolivia

La 55ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada esta semana en St John’s, Antigua y Barbuda, aprobó una resolución en “Conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Bolivia”. Del evento, que llevó el lema: “Construyendo economías resilientes e inclusivas en las Américas”, participó la ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa. Fue la primera Asamblea General desde la asunción del secretario General Albert Ramdin, primera persona del Caribe en ocupar el liderazgo de la organización. Bolivia conmemorará, el 6 de agosto, 200 años de su creación y prepara un conjunto de actividades para su celebración, que la lidera el presidente Luis Arce. Distintas autoridades de varios países y organismos fueron invitados a participar de esta celebración que tendrá su principal ceremonia en la ciudad de Sucre, capital del Estado. Junto con la resolución por la efeméride boliviana, la Asamblea de la OEA aprobó otras nueve resoluciones sobre distintas celebraciones de la región.

– Los bancos serían los más perjudicados por comprar bonos “basura” del Gobierno, según analista

En caso de que Bolivia no pueda cumplir con sus compromisos de deuda y se declare en default, como advierten las calificadoras internacionales, los bancos y los privados que requieren el flujo de corto plazo serían los más perjudicados por comprar los bonos soberanos del Gobierno, advirtió el analista Alberto Bonadona. Tras que la Standard & Poor’s (S&P) baje a Bolivia de CCC+ a CCC-, la más baja calificación dentro de sus parámetros, la confianza en el país y sus instrumentos financieros pasaron a ser considerados “basura”, porque no existen las garantías para que el Estado pueda pagar sus compromisos a tiempo. Bonadona resaltó que ya son considerados “bonos basura” cuando el país recibe una calificación de B- para abajo. Sin embargo, al ser instrumentos de una nación, existe cierta certeza de que el Estado tendrá que pagar algún día, y lo tendrá que hacer con más intereses. “Si Bolivia se declara en default, está diciendo que no les va a pagar, pero llegado un momento va a tener que pagar el Estado”, explicó.