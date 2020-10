Cancillería boliviana cursa invitación a 150 jefes de Estado, no así a Maduro

La ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric. Foto:APG

Cándido Tancara Castillo / La Paz

La Cancillería empezó ayer con el envío de 150 invitaciones a jefes de Estado, de América, Europa, Asia y África, y líderes de organismos internacionales para garantizar su presencia en la investidura del presidente electo Luis Arce el próximo 8 de noviembre, pero esa instancia estatal no cursó invitación al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, porque con ese país no se tiene relaciones diplomáticas.

“Se están enviando las invitaciones, poco a poco, son cerca de 150 invitaciones para jefes de Estado y también para jefes de organismos internacionales, eso se está despachando; correspondencia de la Cancillería, en coordinación con Ceremonial del Estado, es la dirección encargada de cursar y de hacer todos estos trámites protocolares”, informó a Página Siete la canciller Karen Longaric.

Explicó que su despacho no enviará una invitación a Maduro, pero estimó que lo hará el gobierno electo. Bolivia rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro el 15 de noviembre de 2019. Longaric afirmó que “se han enviado (invitaciones) excepto al presidente de Venezuela (Nicolás Maduro), que seguramente van a enviar desde la comisión delegada por el gobierno electo; no se envió porque no tenemos relaciones con el gobierno de Maduro, pero sí se ha cursado invitaciones a otros países”.

Explicó en Cadena A que se invita a todos los países con quienes se tiene relaciones diplomáticas: presidentes de Argentina, Alberto Fernández; de México, Andrés Manuel López Obrador, entre otros. “Cancillería sugiere las invitaciones a todos los países con los cuales tenemos relaciones, es un acto de cortesía que indefectiblemente se da en todas las transmisiones de mando en todos los países del mundo”, dijo a este diario. También se cursó invitación a líderes de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos y Unión Europea, entre otros. “Se está invitando a países de América, de Europa, Asia y África, en general; también a jefes de organismos internacionales”, dijo.

Longaric afirmó que los expresidente de Bolivia serán invitados: Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga, Evo Morales, Eduardo Rodríguez Veltzé y Jaime Paz Zamora. “Claro que sí, se va a invitar a los expresidentes, se va a invitar al presidente Evo Morales”, afirmó en red Uno y aseguró a este diario que “están en proceso de elaboración las invitaciones para los expresidentes”.

Precisó que las listas de invitados son elaboradas en coordinación entre personal de Ceremonial del Estado, que sugiere los jefes de Estado, y una comisión –integrada por exfuncionarios de ese despacho– del gobierno electo que autoriza. “Ya está trabajando una comisión delegada por el gobierno electo con Ceremonial del Estado; en última instancia quienes tienen listas de invitados son ellos, la comisión del MAS, porque en realidad ellos serán los anfitriones de los visitantes, la Cancillería sugiere listas con todos los países que tenemos relaciones y de los jefes de organismos internacionales, pero en última instancia son ellos los que definen”.

Anunció que Ceremonial del Estado y la comisión del gobierno electo también coordinan los actos protocolares. “Han empezado ayer (martes) a trabajar, coordinando actividades que se van a realizar para la transmisión de mando desde las invitaciones, pasando por la recepción en el aeropuerto, todos los actos protocolares incluido actos sociales; tengo entendido que habrá un almuerzo y finalmente la despedida de dignatarios de Estado que lleguen del exterior”, sostuvo Longaric.

Habrá pruebas Covid-19 para invitados