Jefaturas retiran a ADN de las elecciones, candidata Bayá dice no saber de esa decisión

A 12 días de las elecciones generales, las jefaturas de Acción Democrática Nacionalista (ADN), que postula a la presidencia a María de la Cruz Bayá, decidieron retirar a su partido político de la contienda electoral. Bayá se declaró sorprendida y dice desconocer de esa eventual decisión.

José Luis Bascopé, jefe departamental de La Paz, confirmó que esa fue la conclusión de la reunión de este martes entre el jefe nacional Freddy Terrazas y las diferentes representaciones departamentales.

“Nosotros, como Acción Democrática Nacionalista y por el bien de Bolivia, nos retiramos de esta elección”, aseguró en la red Uno.

Bayá aseguró desconocer esa decisión porque no fue consultada, aunque dijo que trató sin resultados de comunicarse con las jefaturas de ADN para conocer qué había ocurrido.

“Considero que es un fake news, probablemente porque nadie me ha consultado. Si hubiese habido una decisión de la cúpula partidaria, no he sido comunicada. He llamado más de diez veces al jefe Nacional para poder enterarme del tema, no me ha contestado. Es un misterio para mí”, sostuvo.

La candidata participó en fin de semana del debate electoral. En ese foro, convocó a la unidad de los frentes contra la candidatura del Movimiento Al Socialismo (MAS).

La primera en retirar su candidatura fue la presidenta y candidata de Juntos Jeanine Áñez. Dijo en ese entonces que lo hacía para generar condiciones en busca de la unidad para frenar la candidatura de Luis Arce.

Germán Cardona, secretario Ejecutivo de ADN en Santa Cruz, denunció que se avecina un “megrafraude”.

“Informo que ante el Megafraude que se aproxima, Acción Democrática Nacionalista se retira de las Elecciones Nacional del 018, instamos a los demás candidatos de la Oposición que sigan nuestros pasos”, posteó el militar y militante del partido del extinto Hugo Bánzer.

Para oficializar el retiro de las elecciones, deben hacerlo conocer al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Este partido se encontraba por debajo del 3% de la preferencia electoral, según sondeos.

Bayá informó que este miércoles ofrecerá una conferencia de prensa.

De consolidarse el retiro de ADN, solo quedarán en carrera seis frentes políticos: MAS, CC, Creemos, FPV, Libre21 y Pan-Bol.