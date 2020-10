Careaga, campeón del Gran Premio Nacional 2019, ahora lidera a los empresarios privados de Potosí

Fuente: FEBAD

El joven piloto nacional fue elegido este viernes como presidente de la FEPP, donde quiere promover su departamento tal y como lo hizo con el deporte tuerca

Sebastián Careaga, vigente campeón del Gran Premio Nacional de Automovilismo 2019, no solo brilla en el deporte tuerca, sino que también lo hace en el ámbito empresarial, pues este viernes fue elegido presidente de la Federación de Empresarios Privados de Potosí (FEPP), donde tiene el objetivo, al igual que en el ámbito deportivo, representar dignamente a su departamento con proyectos locales y nacionales.

“Me siento muy contento por haber sido elegido presidente. Esta iniciativa nació con el objetivo de poder ayudar, sacar y hacer salir adelante al empresario potosino que de cierta manera ha estado olvidado y al margen de todo. Queremos devolver el lugar con voz y voto a los empresarios a nivel departamental y nacional”, indicó Sebastián, de 26 años.

Su gestión será por dos años, es decir, hasta fines de 2022, y su directorio ejecutivo lo conforman: Fernando Delfín Vargas Quiroga (primer vicepresidente), Vladimir Edgard Lazo Villarrubia (segundo vicepresidente) y Juan Daniel Moscoso Cid (tesorero).

Plan de trabajo

Dentro de los proyectos que maneja figura “la promoción la participación del sector empresarial en aspectos de interés local y nacional, que dé soporte al desarrollo productivo y económico en las áreas turística, minera, agropecuaria e industrial sustentando la filosofía de la libre empresa”.

A nivel nacional plantea el “promover las relaciones y mantener el diálogo con todos los sectores y actores del país. También queremos relaciones con organizaciones similares a la FEPP a nivel nacional e internacional para poder crecer y ayudar”.

Careaga, quien en 2017 se convirtió en el primer boliviano en correr en el Mundial de Rally al hacerlo en la categoría Junior, tampoco se olvida de los estudiantes potosinos que se encuentran en diferentes carreras, pues les dará un respaldo.

“Nosotros tenemos nuestro brazo operativo que es Infocal, que es el centro técnico superior donde estudian ramas técnicas en gastronomía, mecánica, mecánica automotriz, industrial parvulario y otras carreras, donde queremos formar con la ayuda de organizaciones internacionales para que nuestros estudiantes sean las personas que puedan salir capacitados y trabajen a nivel nacional e internacional y especialmente que se queden en Potosí y no emigren a otro departamento por falta de respaldo”.

Seguirá corriendo

Su nuevo emprendimiento abarcará gran parte de su tiempo, pero ello no quiere decir que dejará las carreras de automovilismo, pues este año seguirá corriendo y confirmó su proyecto de participar en 2021 en seis pruebas de rally en Europa a modo de preparación para lo que será su regreso al Campeonato Mundial de Rally en 2022, pero en el grupo WRC3.

“Este nuevo cargo no me afectará en nada. Si bien me demandará un tiempo para cumplir con los objetivos que tengo planificado, no me privará en mis actividades deportivas. Por ello en 2021 haré mi pretemporada para en 2022 regresar al Mundial”, aseguró el joven empresario que tiene dos compañías: Careaga Machinery Parts SRL. (dedicada a la importación y comercialización de repuestos para equipo pesado) y CSS Rental SRL. (alquiler de equipo pesado). Ambos con base en Potosí.

Las seis pruebas que tiene pensado correr en el viejo continente son en: Portugal, Italia y Estonia (dos fechas en cada país).