.@carlosdmesag y @LuisFerCamachoV deben coordinar la defensa del voto, en partic…

...Mediante su cuenta de Twitter, el expresidente Jorge Tuto Quiroga felicitó a Luis Arce por la victoria electoral que obtuvo el domingo cuando logró... Tuto Quiroga felicitó a Luis Arce por la victoria electoral que obtuvo el domingo cuando logró el 53% de los votos, según recuentos no oficiales de los...

...donde volvamos a mirarnos con respeto". Entre tanto, el excandidato a la Presidencia, Jorge ' Tuto ' Quiroga no ocultó su desazón por los resultados...". Entre tanto, el excandidato a la Presidencia, Jorge ' Tuto ' Quiroga no ocultó su desazón por los resultados preliminares de las encuestas. "Duro amanecer...

lapatria.bo | 17 hours ago

...Jorge "Tuto" Quiroga / Infobae El ex candidato a la presidencia por la alianza Libre 21, Jorge "Tuto" Quiroga, expresó mediante su cuenta de... no merecía este fiasco. — Tuto Quiroga (&tutoquiroga) October 19, 2020 AALR Artículo anterior TSE anuncia un posible cuarto intermedio en salas plenas cuando no se tengan los documentos...

Compartido: 767