Caso fraude: 30 mil actas por minuto ingresaron al Trep tras su paralización

Fuente: Unitel

El gerente de Ethical Hacking, Álvaro Andrade, reveló que por minuto ingresaron 30 mil actas electorales al sistema de conteo rápido del Tribunal Supremo Electoral la noche del 20 de octubre de 2019 cuando se interrumpió el TREP.

Andrade, que participó de la inspección técnica que reconstruyó todos los hechos relacionados a las irregularidades que provocaron la anulación de los comicios del año pasado.

“Las computadoras del Sereci estaban mandando actas y las redirigió a un servidor que no estaba autorizado y desde ese servidor enviaba datos al sistema, cuando teníamos todo monitorizado sale otra IP y que no tenía la gente nosotros no podíamos dar certeza de dónde venían los votos y más en esa cantidad, eran 30 mil peticiones por minuto”, explicó Andrade.

Al ser consultado sobre que son esas “peticiones” el gerente de Ethical Hacking precisó: “eran 30 mil actas por minuto cuyo origen no se sabía”, señaló.

Etickal Hacking fue la empresa contratada por el TSE para hacer una auditoría integral al proceso y fue la primera en advertir que habían existido varios hechos irregulares la noche de la votación, los cuales fueron corroborados luego en el informe de la Organización de Estados Americanos.