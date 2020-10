CC aclara que Mesa nunca dijo que iba a aliarse con el MAS

Sociedad

La alianza Comunidad Ciudadana, mediante un comunicado, aclaró este jueves que su candidato a la Presidencia, Carlos Mesa, nunca declaró que puede entablar una alianza con el Movimiento Al Socialismo (MAS), como informó la cadena internacional Deutsche Welle.

“En ningún momento el candidato por Comunidad Ciudadana hizo referencia a la inclusión del MAS y menos al expresidente Evo Morales. En la información, el medio extranjero Deutsche Welle añade, de manera dolosa, poco ética e irresponsable, la frase ‘incluyendo al Movimiento al Socialismo (MAS) la fuerza política de Morales, destacó Mesa en un encuentro con la prensa internacional’, lo que no sólo es falso, sino que vulnera principios de elemental ética periodística”, dice el comunicado.

CC precisó que lo expresado por Mesa en la entrevista que se tergiversó fue: “La existencia de una coalición desde el punto de vista de aliarse para construir una mayoría parlamentaria no quita la necesidad de un acuerdo nacional que debe incorporar a todas las fuerzas políticas, sociales y económicas”.

Estas palabras también fueron repetidas por el candidato en una entrevista en Red Uno la noche de este miércoles, canal al que dijo que “desde el punto de vista de nuestra visión de democracia, no hay posibilidad de acercamiento con el MAS, no tenemos la posibilidad de consensos con el MAS, porque el MAS no cree en la democracia, porque el MAS ya nos ha mostrado durante 14 años lo que es, no veo razón alguna para un acercamiento a los masistas y a su cúpula”.