Comité confirma congreso, a menos que «ocurra algo ilegal»

Campeones

jueves, 29 de octubre de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Limbert Cardozo, presidente del comité electoral de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), confirmó el congreso ordinario de esa entidad para el próximo 14 de noviembre, en Tarija. “Si no ocurre algo ilegal, está confirmado”, sostuvo el titular de esta comisión.

Cardozo salió al paso de las declaraciones que realizó Mary Carrasco, abogada de Robert Blanco, quien advirtió el martes que “no habrá congreso y será por varias razones, no sólo la acción penal la que detendrá semejante acto de abuso”.

“En realidad, todo puede ser de manera ilegal, nosotros sólo nos apoyamos en el estatuto y código electoral que a la fecha hemos cumplido a la cabalidad”, respondió Cardozo.

Blanco y sus abogados confían en que el tribunal constitucional revoque la acción de libertad que consiguieron los cinco miembros del comité ejecutivo y cuando sean convocados nuevamente a declarar serán imputados por incumplir un fallo constitucional que reconoce a Blanco como presidente interino de la FBF.

En la conferencia del martes, la jurista explicó que Fernando Costa, presidente de Always Ready, no cumple los requisitos para ser candidato a la presidencia de la federación; sin embargo, el dirigente ya fue habilitado por el comité electoral para el acto electivo de noviembre.

Este medio intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con Costa, quien no respondió a los llamados para conocer su versión sobre el caso.

Examen de idoneidad

De acuerdo con el calendario electoral, el dirigente Costa, que es el único candidato, ya debió ser convocado por el tribunal de ética de la Conmebol para dar su examen de idoneidad para el cargo.

Se consultó a Cardozo si su comité ya tenía el resultado de dicha prueba; el jurista respondió que «hasta ayer no se conocía ninguna información». Según la norma de la confederación, si un candidato a la presidencia de la FBF no supera dicho examen, no será reconocido por el ente sudamericano y la FIFA.

Elecciones y bioseguridad

Finalmente, Cardozo explicó que las elecciones generales que se realizaron en el país, el pasado 18 de octubre, son un buen antecedente para llevar a cabo el congreso presencial de la federación.

“Advertimos de las medidas de bioseguridad que se deben tomar, pero los comicios para presidente de Bolivia son un buen antecedente”, dijo el titular de la comisión.